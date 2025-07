Obras do retrofit avançam no prédio da Prefeitura de Santo André

O prédio da Prefeitura de Santo André está passando por obras de revitalização e modernização, procedimento chamado de retrofit. As intervenções pretendem melhorar a eficiência dos serviços prestados no Executivo andreense, além de oferecer um espaço mais funcional, incorporando tecnologia e modernidade ao edifício construído entre 1966 e 1969.

O prefeito Gilvan Ferreira (PSDB), acompanhado pelo secretário de Manutenção e Serviços Urbanos, José Antônio Ferreira, e do diretor de Obras, Félix Beserra, esteve nas instalações do futuro refeitório, que passará a atender aos servidores com mais excelência.

“Estamos realizando uma grande transformação no prédio do Executivo, respeitando o patrimônio e a história. É um prédio tombado, mas que está sendo modernizado para atender melhor as pessoas e também os servidores aqui da Prefeitura de Santo André”, destacou o prefeito Gilvan.

Estão sendo realizadas diversas intervenções, entre elas a reforma da Praça de Atendimento, com novo formato integrado, reforma da garagem coberta, adequações das oficinas, priorizando segurança e acessibilidade no local, requalificação dos halls e muito mais.

“A reforma da Praça de Atendimento vai ficar muito bacana, para atender o munícipe com ainda mais excelência. Estamos também reformando os espaços de convivência para o servidor. Cada canto foi muito bem pensado para transformar o prédio do Executivo como a gente tem transformado a cidade de Santo André”, continuou o prefeito Gilvan Ferreira.

Está em curso ainda a transformação nos três primeiros andares (T1, T2 e T3), com verticalização destes espaços, mudança da cozinha do segundo para o primeiro pavimento, em um espaço modernizado que permitirá melhores condições do preparo das refeições e contribuirá para diminuição da sobrecarga da energia do prédio.

O térreo 2 (T2) ainda terá uma integração com o Teatro Municipal Maestro Flavio Florence, sendo transformado em um espaço cultural. Será criada ainda uma área de estar e um espaço multiuso com acesso aos servidores da administração andreense.

“É uma grande transformação no prédio do Executivo, respeitando o patrimônio, mas também modernizando, deixando a gestão cada vez mais moderna para atender os munícipes e também cuidando de quem cuida da população”, finalizou Gilvan.

O prédio do Executivo andreense teve projeto arquitetônico realizado pelo escritório de Rino Levi e paisagismo de Roberto Burle Marx. O edifício é tombado pelo Comdephaapasa (Conselho Municipal de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Arquitetônico-Urbanístico e Paisagístico de Santo André) e pelo Condephaat (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo).