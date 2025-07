Reality rural chega à 17ª temporada e estreia em setembro

A Record está ainda no comecinho dos preparativos de A Fazenda 17, inclusive com as instalações de Itapecerica da Serra passando por novo período de necessárias reformas.

Pouca coisa definida ou em condições de ser revelada, a não ser a sua estreia para meados de setembro, segunda ou terceira semana, e a lista dos participantes em processo final de montagem.

Aliás, este é um trabalho ininterrupto, porque as pesquisas e primeiros contatos começam a acontecer ao encerramento de cada edição.

Para a próxima, por exemplo, já existem vários contratos assinados e outros em fase final de negociação, mas com a ordem de segurar tudo e não haver a divulgação antecipada de nada. A lista, informa-se, está fechada em mais de 90%.

Aliás, quanto a este aspecto, pretende-se usar de um maior rigor para que o público venha a ter surpresas, como foram as escolhas de Rachel Sheherazade na Fazenda e Gretchen para o último Power Couple.

O diretor Rodrigo Carelli e a Teleimage trabalham no desenvolvimento de novas provas e na remodelação de outras.

