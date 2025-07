Akira destrava obras em Rio Grande da Serra

O fato de Rio Grande da Serra ser a menor cidade do Grande ABC fica longe de significar que os seus desafios sejam menores. Além de um ambiente político que muitas vezes pega fogo, o município impõe um orçamento mais restrito. Por essa razão, o prefeito Akira Auriani (PSB) obteve um grande avanço no Fumefi (Fundo Metropolitano de Financiamento e Investimento), vinculado ao Estado, para a renovação do termo de cooperação, com o objetivo de garantir a continuidade de importantes obras na cidade que estavam paralisadas há anos. Entre os projetos estão a construção da nova rodoviária municipal, do parque linear e a requalificação da Rua Ilha Bela. “Renovar esse termo é garantir que obras importantes voltem a andar e que nossa cidade continue se transformando”, destacou o prefeito.

BASTIDORES

Ponte aérea

O prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT), realizou nova ponte aérea até Brasília, onde se reuniu com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha (PT), para tratar de investimentos liberados à cidade por meio do Novo PAC Seleções 2025. O município será contemplado com equipamentos de telessaúde, renovação da frota do Samu e reforço nas UBSs. “É uma alegria muito grande ver tudo isso chegando para Mauá. O presidente Lula, o ministro Padilha e toda nossa equipe estão juntos nesse esforço”, afirmou o prefeito.

Em Dublin

O prefeito Marcelo Lima (Podemos) aproveitou a viagem para Irlanda, onde foi se encontrar com os 20 estudantes que estão desde o início de julho na capital irlandesa por meio Conecta São Bernardo, para visitar a embaixada do Brasil em Dublin. O prefeito apresentou ao embaixador Flávio Helmold Macieira o programa educacional e cultural. Segundo Marcelo Lima, a embaixada foi colocada à disposição dos alunos, o que facilitará a realização de novos intercâmbios por meio do projeto.

Dancinha

O vereador de São Bernardo João Viana (Cidadania) resolveu sacudir as redes sociais, literalmente. Em vídeo que está chamando atenção na internet, o parlamentar solta o rebolado e vira dançarino por um dia para divulgar o site do seu mandato, no qual a população pode relatar os problemas da cidade. Com bom humor, ele dispara: “Se nem a dancinha fizer você ir pro Hablas, aí eu não sei mais o que vai”. Pelo visto, política agora também se faz no passinho.

Valorização da vida

O vereador de São Caetano Gilberto Costa (Progressistas) protocolou duas indicações com o objetivo de incentivar as doações de sangue e medula óssea. As propostas incluem a criação de um serviço de coleta domiciliar e a concessão de benefícios aos doadores regulares. Segundo o parlamentar, as medidas reforçam a cultura da solidariedade e a valorização da vida no município. “Ao facilitar e reconhecer a doação de sangue e medula, valorizamos quem salva vidas e transformamos a maneira como a cidade aborda a doação”, pontuou o o vereador.

O Pix é nosso

O deputado federal Alex Manente (Cidadania), com base eleitoral em São Bernardo, saiu em defesa do Pix. Segundo o cidadanista, lobby dos cartões de crédito está forçando a taxação do sistema de pagamento instantâneo, que é totalmente brasileiro. O deputado afirmou que o Pix é um avanço tecnológico inédito e precisa funcionar sem taxas, independentemente “da pessoa ser de esquerda ou de direita”. “O Pix é nosso. É do Banco Central. Mais de 150 milhões de brasileiros usam o Pix todos os dias, movimentando até R$ 2 trilhões por trimestre. Vamos lutar por ele”, disse.