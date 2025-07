Taka defende Jeferson Leite e o convida para integrar partido da base

O prefeito de Diadema, Taka Yamauchi (MDB), saiu em defesa do vereador Jeferson Leite, expulso do PT na última quarta-feira (23) por manter postura aliada ao governo, e afirmou que o parlamentar será bem-vindo na base aliada e em um partido do arco de alianças com o qual se identifique. Para o prefeito, a decisão do diretório municipal petista “é uma atitude isolada, que nada a ver com o PT do governo nacional”.

“É de lamentar que enquanto o PT em nível nacional e estadual vem buscando convergências, o municipal vem justamente agindo de forma contrária, divergindo, não buscando consensos. Parece que o PT municipal aqui de Diadema tem realmente repulsa ao trabalho e a pessoas que atuam, fortalecem e ampliam as alianças”, afirmou o prefeito.

Em nota oficial, o PT de Diadema afirmou que a expulsão do parlamentar se deu “diante do acúmulo de condutas incompatíveis com o projeto coletivo do partido, incluindo desvios graves em votações estratégicas da Câmara, postura de enfrentamento às decisões da bancada e desrespeito às deliberações do diretório”.

Para Taka, a bancada petista não gostou de ver Jeferson Leite ganhando protagonismo. O agora ex-petista foi o parlamentar mais bem votado na cidade nas eleições de 2024 ao conquistar 7.782 votos.

“Querem ficar na mesma patotinha, com reclamações de coisas que realmente são infrutíferas, e ver um expoente se destacando, fazendo, de fato, bem para a cidade, incomoda muito. Vejo (essa postura) com muita tristeza, porque sabemos que não é esse o pensamento do partido em nível nacional e estadual”, reafirmou o emedebista.

Taka destacou que se observa no partido em Diadema uma visão muito retrógrada e imediatista, que não privilegia as pessoas e só faz política para o próprio grupo, não vendo a cidade como um todo. Nesse sentido, o emedebista anunciou que fará convite a Jeferson para que estude o melhor perfil de identidade partidária dentro de arco de alianças que compõe a base governista.

Assim que assumiu novo mandato, o vereador passou a participar ativamente de agendas do governo Taka, bem como utilizar suas redes sociais para ressaltar feitos do prefeito. Essa postura pró-governo levou a divergências com a bancada oposicionista, que com o desligamento de Jeferson do PT passou a contar com quatro vereadores – os petistas Josa Queiroz, Patty Ferreira, Orlando Vitoriano e Gel Antonio. A bancada petista, inclusive, vai pedir a cadeira de Jeferson Leite na Câmara.

“Jeferson será muito bem acolhido em nosso arco de alianças. Vemos nele um verdadeiro expoente da política de resultados, feita com trabalho, compromisso e respeito às pessoas. Vamos recebê-lo aqui de braços abertos”, afirmou o prefeito.

