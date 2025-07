PT de Diadema expulsa Jeferson Leite por ‘desvios graves em votações’

O PT de Diadema decidiu, ontem à noite, expulsar das fileiras partidárias o correligionário e vereador Jeferson Leite, que passou a integrar a base do governo Taka Yamauchi (MDB). O apoio do parlamentar à gestão do emedebista irritou o núcleo petista. Segundo o diretório, a expulsão se deu “diante do acúmulo de condutas incompatíveis com o projeto coletivo do partido, incluindo desvios graves em votações estratégicas da Câmara, postura de enfrentamento às decisões da bancada e desrespeito às deliberações do diretório”.

A decisão, segundo nota divulgada pelo Partido dos Trabalhadores, foi tomada com base nos artigos 227 a 230 do estatuto partidário, que preveem a aplicação de penalidades, incluindo a expulsão, a filiados que violem deveres éticos, políticos e estatutários; pratiquem atos de infidelidade partidária; ou adotem conduta política incompatível com os princípios do partido.

A direção do diretório municipal do PT sustentou que o mandato de Jeferson Leite foi construído a partir de uma votação expressiva da chapa proporcional do PT em Diadema e de um processo coletivo de organização, articulação política e compromisso programático com os valores do partido. “Sua atuação individualizada e dissociada desses princípios tornou-se insustentável”, trouxe trecho da nota.

O Diário questionou o diretório se o partido pretende, a partir da conclusão da comissão de ética e expulsão, pedir a cadeira do parlamentar e a reposta foi “sim”. Inclusive, segundo informado, ontem o assunto entrou em deliberação e foi aprovado. Os próximos passos serão jurídicos e, caso o PT consiga interromper o mandato do vereador, a vaga será assumida por Lilian Cabrera, primeira-suplente do partido.

Procurado, Leite limitou-se a dizer que não teve acesso ao relatório da comissão de ética e prefere aguardar o documento para se manifestar.

Segundo o presidente do PT de Diadema, vereador Josa Queiroz, o parlamentar pode recorrer nas esferas estadual e federal do partido. “Faz parte do rito processual”, disse.

Josa lembrou ainda que Leite, durante o curso da comissão de ética, “não se utilizou do expediente da defesa”.

Com a expulsão de Leite, bancada do PT de Diadema fica quatro vereadores.

Matéria atualizada às 23h55

