Técnico Alan Dotti promete entrega do Água Santa em decisão na Série D

O Água Santa finaliza hoje a preparação para a partida mais importante do ano: a última rodada da fase de grupos da Série D. Neste sábado (26), o clube encara o Pouso Alegre–MG, fora de casa, em uma partida de vida ou morte no Grupo A-6. Para o técnico Alan Dotti, é um privilégio chegar à rodada final dependendo apenas de si.

“Muitos clubes ainda brigam pela vaga, mas precisamos focar no nosso trabalho. A evolução do elenco anima. Acredito que vamos fazer um grande jogo para manter vivo o sonho do acesso”, afirmou. O Netuno ocupa a quarta colocação do Grupo A-6, com 14 pontos, um a menos que o Maricá (3º) e um a mais que o próprio Pouso Alegre (5º). Ou seja, uma derrota significa o adeus à competição.

O cenário lembra o de 2024, quando o Água Santa venceu na última rodada e avançou. Mas Dotti evita comparações. “Ano passado, a Patrocinense já estava eliminada. Desta vez, enfrentamos uma equipe que também briga pela vaga. Nosso grupo está concentrado e ciente da responsabilidade”, explicou

O treinador ainda mandou um recado para os torcedores. “Quem esteve presente no estádio, no último jogo, sentiu como o elenco se entregou. E é isso que podemos prometer, vamos correr e brigar, principalmente por nossos torcedores, para premiá-los com a classificação”, completou.

