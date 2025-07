Parte de forro de teto cai após vazamento em loja no Grand Plaza Shopping, em Santo André

Uma parte do teto do Grand Plaza Shopping, em Santo André, desabou no fim da tarde desta quinta-feira (24) após um vazamento de água em uma das lojas do empreendimento. O incidente não deixou feridos.

Em nota, o shopping informou que o problema foi causado por um furo em uma tubulação de água de uma das operações. Segundo a administração, assim que o vazamento foi identificado, o lojista providenciou os reparos e a equipe técnica do shopping atuou para isolar a área e iniciar os consertos.

A área foi liberada cerca de 10 minutos após o ocorrido, e a operação do shopping não foi afetada. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram parte do forro caído e o chão molhado.

