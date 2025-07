Manifestantes fazem buzinaço em São Caetano em ato contra o presidente Lula; veja vídeo

A Avenida Goiás, em São Caetano, foi palco, na noite desta quinta-feira (24), de um buzinaço promovido por manifestantes que participam do movimento “Fora Lula”. O ato integra uma série de manifestações que têm percorrido vias do Grande ABC ao longo da semana com pedidos de destituição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Na quarta-feira (23), o protesto foi registrado na região central de Santo André e, nesta quinta-feira à tarde, em São Bernardo.

Entre as motivações apontadas pelos manifestantes estão denúncias de descontos indevidos em benefícios de aposentados, críticas ao que chamam de aparelhamento do STF (Supremo Tribunal Federal), o histórico de escândalos de corrupção envolvendo o governo federal e a ausência de diálogo com os Estados Unidos. Segundo opositores do presidente, essa falta de interlocução teria contribuído para a recente imposição de tarifas sobre produtos brasileiros no mercado norte-americano.

O protesto desta noite ocorreu em frente à Câmara Municipal de São Caetano, cidade que nunca foi administrada por um prefeito do PT. No local, será realizada ainda nesta quinta-feira uma sessão solene em homenagem ao aniversário de 148 anos do município, celebrado no dia 28 de julho.

Veja vídeo abaixo: