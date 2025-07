Piquerez volta aos treinos no Palmeiras e Giay já foca no Grêmio: 'Temos de ganhar'

Com a maratona de jogos após o Mundial de Clubes dos Estados Unidos, as equipes não conseguem descanso. Nesta quinta-feira (24), pouco mais de 12 horas após superar o Fluminense no Maracanã, por 2 a 1, de virada, o Palmeiras já voltou aos treinos visando o jogo com o Grêmio, também no Brasileirão. Piquerez, desfalque de última hora no Rio, participou das atividades e Giay não escondeu a obrigação de ganhar dos gaúchos.

Até então escalado para visitar o Fluminense, Piquerez acabou vetado por causa de um trauma no ombro, sofrido contra o Atlético-MG. Acabou dando lugar a Vanderlan, mas parece já estar preparado para voltar no duelo da 17ª rodada, sábado (26), 21 horas, no Allianz Parque.

Nesta quinta-feira (24), enquanto quem jogou mais de 45 minutos fazia trabalho regenerativo, o lateral-esquerdo foi ao gramado da Academia de Futebol para participar da primeira parte do treinamento integrado ao elenco - trabalhos técnicos de marcação, passes, transições e enfrentamentos de cinco contra cinco em campo reduzido.

Substituído após sofrer um trauma na coxa esquerda ainda no começo da partida, Felipe Anderson passará por exames para saber a gravidade da lesão e, já fora contra o Grêmio, saber se terá condições de enfrentar o Corinthians pelas oitavas de final da Copa do Brasil, nas duas próximas quartas-feiras.

Antes, o foco está no Grêmio, jogo no qual o Palmeiras buscará a terceira vitória seguida no Brasileirão para tentar encostar no líder Cruzeiro (34 pontos) e no Flamengo (33). O Alviverde, em terceiro, está com 29 e dois jogos a menos que os mineiros, por exemplo. E Giay admite que só um triunfo no Allianz Parque serve.

"Foi um jogo muito difícil no Rio de Janeiro, como é todo jogo aqui no Brasil, e foi uma vitória importante no Maracanã, contra uma equipe muito forte, que vem fazendo as coisas muito bem", celebrou Giay, advertindo: "Contra o Grêmio, será outro jogo importante e temos de ganhar. Jogaremos na nossa casa, com a nossa torcida a favor, então, temos de nos preparar bem e ir em busca da vitória que necessitamos para seguir na parte de cima da tabela", frisou.

O jogo com os gaúchos terá um sentimento a mais para o lateral argentino, completando um ano de casa. "Vai fazer (no domingo) um ano que estou aqui e estou muito contente e feliz. Creio que vivi um ano muito intenso e meu crescimento foi gradual. E agora é seguir focado nos desafios que temos pela frente. É trabalhar, seguir melhorando e fazendo as coisas da melhor maneira possível para ganhar e conquistar títulos pelo Palmeiras."

