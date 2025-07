'Euphoria': Hans Zimmer e Labrinth assinam a trilha sonora da nova temporada da série

A HBO anunciou hoje uma novidade na equipe criativa de sua série de drama original Euphoria: os premiados compositores Hans Zimmer e Labrinth serão os responsáveis pela música da terceira temporada da produção.

Além da chegada de Hans Zimmer, o anúncio marca o retorno de Labrinth à icônica trilha musical da série, cujo elenco conta com Zendaya, Hunter Schafer, Eric Dane, Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Alexa Demie, Maude Apatow, Colman Domingo, Martha Kelly, Chloe Cherry e Sharon Stone.

‘‘É uma honra fazer parte deste incrível time de contadores de histórias, liderado por Sam Levinson. Eles criaram uma obra tão ousada, comovente e que significa muito para o público. A música de Labrinth moldou a identidade da série e estou animado para contribuir com a narrativa desta nova temporada por meio da música”, disse Hans Zimmer.

Labrinth também celebrou o momento: ‘’Mais um capítulo no universo de Euphoria! É maravilhoso me juntar ao Hans, um dos meus heróis das trilhas sonoras, e trazer uma nova magia para essa temporada’’.

Sam Levinson também comemorou a novidade: “É uma verdadeira honra trabalhar ao lado do Hans. Escrevi esta temporada ao som das trilhas de Interestelar e Amor à Queima-Roupa, então ele já fazia parte do DNA criativo desde o início. Tenho muito orgulho do que Labrinth e eu construímos nas temporadas anteriores e estamos empolgados para atingir novos níveis com Hans”.

Euphoria é criada, escrita e dirigida por Sam Levinson, que também é produtor executivo, ao lado da premiada protagonista Zendaya. A terceira temporada, produzida em parceria com a A24, está sendo gravada em Los Angeles.

LEIA TAMBÉM

HBO Max divulga trailer e pôster inédito de 'O Assassinato do Ator Rafael Miguel'