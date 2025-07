Kéfera se explica após críticas por comentário sobre 'morango do amor'

Kéfera Buchmann foi às redes sociais nesta quinta-feira (24) para esclarecer uma polêmica envolvendo o morango do amor — doce que se tornou febre na internet e sensação entre confeiteiras em todo o país. A atriz e influenciadora, de 32 anos, havia dito que não aguentava mais ouvir falar sobre o doce, o que gerou reações negativas de internautas, especialmente de quem trabalha com confeitaria.



“Virou uma rebelião das confeiteiras”, brincou Kéfera ao comentar a repercussão. Em vídeo publicado no Instagram, ela reforçou que seu comentário não era contra o produto em si, mas sim sobre o excesso de conteúdos nas redes. “É só o assunto que está chato, entendeu?”, disse. “Se você está pagando suas contas com isso, fico muito feliz. De verdade.”



A atriz ainda tentou amenizar a situação com bom humor e fez um pedido direto às seguidoras empreendedoras: “Se tiver alguma confeiteira de São Paulo por aqui, me manda uma DM. Quero comprar o seu morango do amor, porque ainda nem provei e sei que deve ser uma delícia.”



Apesar da crítica ao “hype” em torno do doce, Kéfera demonstrou empatia com quem está lucrando com a tendência. “Se está sendo bom para você, melhor ainda”, comentou. No fim do desabafo, deixou o clima leve: “Gente, o que eu posso fazer? Pedir desculpa e comprar morango. Então... me vende esse morango aí!"