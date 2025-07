Aprenda a fazer o 'morango do amor', receita que conquistou o País

Ele é vermelho, brilhante, tem um coração de brigadeiro e está encantando paladares por todo o País. Batizado de “morango do amor”, o doce virou tendência nas redes sociais, movimentou o setor de confeitaria e já começa a fazer falta nas prateleiras de mercados: os ingredientes têm sido disputados por quem quer preparar ou vender a nova sobremesa da moda.

A receita é uma releitura da maçã do amor — aquele clássico das festas juninas —, mas com uma proposta mais delicada e recheada. Por fora, mantém a casquinha crocante de açúcar tingida de vermelho; por dentro, traz o frescor do morango e a cremosidade de um brigadeiro branco. O resultado é uma explosão de texturas e sabores, além de um visual que chama atenção nas redes sociais, especialmente no TikTok e no Instagram.



Com vídeos de passo a passo e reações ao primeiro mordida, o morango do amor coleciona milhões de visualizações e já foi adotado por confeiteiras como aposta de sucesso. A sobremesa também é vista como uma oportunidade de renda extra, principalmente por ser simples de montar em casa.



Aprenda a fazer o morango do amor

Ingredientes



- Morangos grandes e firmes



- 1 receita de brigadeiro branco (feito com leite condensado, creme de leite e chocolate branco)



- 2 xícaras de açúcar



- ½ xícara de água



- 1 colher de sopa de vinagre ou suco de limão



- Corante alimentício vermelho em gel



Modo de preparo da calda



1- Em uma panela, misture açúcar, água, vinagre (ou suco de limão) e o corante vermelho com o fogo ainda desligado.



2- Leve ao fogo médio e deixe ferver sem mexer.



3- Quando atingir o ponto de vidro (150°C), retire do fogo. Você pode testar pingando um pouco da calda em água gelada: se quebrar como vidro, está no ponto certo.



Montagem



1- Lave e seque completamente os morangos.



2- Envolva cada fruta com o brigadeiro branco já firme e espete um palito.



3- Com rapidez, banhe os morangos na calda e deixe secar sobre papel manteiga ou uma superfície levemente untada.



Conservação

Para garantir a crocância da calda, não leve à geladeira. Guarde os morangos em local fresco e seco e consuma no mesmo dia.