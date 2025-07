Volkswagen lucra menos que o esperado e reduz guidance com impacto de tarifas dos EUA

A Volkswagen teve lucro operacional de 3,83 bilhões de euros no segundo trimestre de 2025, 29% menor do que o ganho de 5,43 bilhões de euros apurado em igual período do ano passado, segundo balanço divulgado nesta sexta-feira, 25. O resultado ficou abaixo da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam lucro de 3,94 bilhões de euros entre abril e junho.

A receita da montadora alemã recuou 3% na mesma comparação, a 80,81 bilhões de euros, também aquém do consenso do mercado, de 82,16 bilhões de euros.

A Volkswagen reduziu seu guidance para 2025, após o desempenho do primeiro semestre ser prejudicado por 1,3 bilhão de euros em custos relacionados à política tarifária dos EUA.

A empresa agora projeta crescimento de vendas este ano em linha com o de 2024, com retorno operacional sobre as vendas do grupo entre 4% e 5%. Anteriormente, a previsão era de avanço de até 5% nas vendas e retorno operacional sobre as vendas de 5,5% a 6,5%.

*Com informações da Dow Jones Newswires

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.