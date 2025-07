Signos: veja horóscopo desta sexta-feira (25) para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

O universo está em constante movimento, e suas energias podem influenciar diversos aspectos da sua vida, desde o humor até as decisões mais importantes. Os signos recebem vibrações únicas, que podem trazer novas oportunidades ou desafios que exigem atenção e estratégia. Se você é de Sagitário, Capricórnio, Aquário ou Peixes, confira as tendências do horóscopo e descubra como os astros podem impactar seu dia a dia.

O dia chegou com perspectivas incríveis para mudanças e novas experiências tanto no trabalho quanto pessoalmente e no amor. Deixe a curiosidade te levar e descubra talentos escondidos. Saia da rotina com o seu amado ou encontre a química perfeita com alguém novo!

Cor: BRANCO

Palpite: 20, 02, 61

Hoje é dia de batalhar pela prosperidade financeira e confiar na sua intuição! Dedicação e foco no trabalho rendem bons frutos. Na vida amorosa, prepare-se para emoções intensas e fique atento às surpresas. Seu charme pode atrair um amor misterioso. Já para os comprometidos: atmosfera calienté com seu amor!

Cor: AZUL-TURQUESA

Palpite: 59, 04, 05

Hoje a lua nova e Mercúrio prometem boas vibes para alianças profissionais e atividades em grupo. Bons momentos para resolver acordos, contratos e documentos. No amor, se ainda não definiu sua situação com alguém, agora é a hora! Há grandes chances para um relacionamento promissor. Se já tem par, prepare-se para um dia de união e integração.

Cor: LILÁS

Palpite: 59, 32, 22

Pode seguir sonhando com os seus planos, mas antes de qualquer coisa convém centrar suas energias nas responsabilidades e cumprir logo os deveres pra não deixar pontas soltas ou tarefas inacabadas no serviço. A boa noticia é que hoje não vai faltar disposição para dar o seu melhor e os interesses de trabalho serão agilizados. As relações pessoais e afetivas podem ficar um pouco de lado durante o dia

Cor: GOIABA

Palpite: 10, 03, 55