Horóscopo: previsão dos signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião desta sexta-feira (25)

O que os astros têm a revelar sobre o seu destino? As influências cósmicas desempenham um papel importante em nosso estado de espírito, em nossas decisões e no rumo que seguimos na vida. Confira as previsões do horóscopo para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião e descubra de que forma o movimento dos planetas pode impactar sua rotina, suas relações e seus planos.

Hoje o céu promete fartura de conquistas em todas áreas. Seja na carreira ou no amor, suas perspectivas são incríveis graças às energias de Lua, Mercúrio e Sol. Seu carisma está em alta, aproveite para seduzir o crush ou apreciar a harmonia com seu amor.

Cor: AZUL-ROYAL

Palpite: 61, 02, 52

Hoje você pode se sentir mais reservado, mas não se preocupe, confie nas pessoas mais próximas de você. Sua intuição estará aguçada, o que poderá beneficiar suas finanças - mas mantenha suas ideias em segredo. No amor, opte por privacidade e na paquera, procure por conexões mais autênticas.

Cor: LARANJA

Palpite: 21, 10, 57

Lua Nova e Mercúrio estão garantindo seu sucesso hoje, librinha! Momento perfeito para investir em seus ideais e alcançar conquistas na carreira e vida pessoal. Com sua sociabilidade e criatividade em alta, prepare-se para elogios e aumentar sua rede de contatos. Se solteira, esteja pronta para novidades incríveis.

Cor: CINZA

Palpite: 26, 42, 24

Prepare-se para lacrar e lucrar, escorpião! As vibes dessa sexta apontam para progresso na carreira e vitórias alcançadas através de suas habilidades. Espaço para discutir benefícios e remuneração no trabalho se destacam. No amor, seu brilho atrai olhares interessados e planos românticos ganham impulso!

Cor: VERDE-CLARO

Palpite: 34, 61, 43