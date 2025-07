'Turma da Mônica': quarta temporada da série animada estreia em agosto

Novas aventuras esperam por Mônica, Cebolinha, Cascão e Magali na quarta temporada de Turma da Mônica! A animação retorna com histórias inéditas, após 4 anos de hiato, em 11 de agosto. Os episódios poderão ser assistidos no Discovery Kids, de segunda a sexta, às 19h, e na HBO Max.

A quarta temporada está vindo com tudo! Com histórias que dão protagonismo para toda a turma. Em Bora Cebolar!, Cebolinha é o novo palestrante motivacional do Limoeiro. Com um coletinho e um microfone headset, faz discursos que inspiram todos ao seu redor - inclusive Mônica, que se vê diante de uma decisão difícil: seguir o conselho de Cebolinha e desapegar do Sansão ou seguir sua intuição?

Já em A Melhor Festa do Mundo, Mônica descobre que não foi convidada para a festa da Carminha e decide organizar uma ainda melhor com a ajuda de Dudu. O problema é que eles têm gostos bem diferentes! Será que duas cabeças pensam mesmo melhor que uma?



O coelhinho azul mais famoso do Brasil segue brilhando em Sansão das Galáxias. Neste episódio, uma disputa entre Mônica e Cebolinha toma rumos interplanetários quando Sansão começa a falar e se revela um cavaleiro galáctico!

Turma da Mônica chega à sua aguardada 4ª temporada com ainda mais aventuras, risadas e emoção. Composta por 26 episódios inéditos de 7 minutos cada, a nova fase será lançada em duas partes: os primeiros 13 episódios estreiam já em agosto, enquanto a segunda metade está prevista para o final do ano. Cada história trará a mesma irreverência, humor e diversão que têm encantado fãs ao longo de gerações, desde aqueles que cresceram acompanhando os quadrinhos até os que estão descobrindo agora o universo da turminha mais querida do Brasil.

A série é uma coprodução entre a Warner Bros. Discovery e a MSP Estúdios, animada pela Split Studio. Inspirada nas criações de Mauricio de Sousa, a franquia vem construindo um legado que transcende gerações. Não perca a estreia da quarta temporada em 11 de agosto na HBO Max e no Discovery Kids.

