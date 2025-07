HBO revela primeira imagem de Dominic como Harry Potter na série

O universo de Harry Potter acaba de ganhar uma nova geração de bruxos. A HBO divulgou nesta segunda-feira (14) a primeira imagem oficial de Dominic McLaughlin caracterizado como o famoso bruxo, marcando o início das filmagens da tão aguardada série baseada nos livros de J.K. Rowling.



Na foto, o jovem ator aparece com os clássicos óculos redondos, a cicatriz em forma de raio na testa e o uniforme da Grifinória, em frente a uma claquete com os dizeres “cena 1, tomada 1” — indicando que as gravações começaram oficialmente. A imagem rapidamente viralizou entre os fãs, que se emocionaram ao ver a nova encarnação do personagem que marcou gerações.



A série ainda não tem data oficial de estreia, mas é prevista para chegar ao streaming da HBO Max entre 2025 e 2026.



Além de Dominic, o trio principal já está definido: Arabella Stanton será Hermione Granger e Alastair Stout interpretará Rony Weasley. Os três jovens talentos foram escolhidos após uma extensa chamada aberta, que avaliou mais de 30 mil candidatos ao redor do mundo.



“Depois de uma busca extraordinária, temos o prazer de anunciar que encontramos nosso Harry, Hermione e Rony. O talento desses três atores é mágico, e mal podemos esperar para vê-los juntos em cena”, disseram a showrunner Francesca Gardiner e o produtor executivo Mark Mylod em comunicado oficial.



O elenco da nova série também contará com nomes de peso como John Lithgow (Dumbledore), Janet McTeer (McGonagall), Paapa Essiedu (Snape), Nick Frost (Hagrid), entre outros. A produção promete ser mais fiel aos livros e terá formato de série longa, com uma temporada para cada livro da saga.



A primeira versão cinematográfica de Harry Potter e a Pedra Filosofal foi lançada em 2001, e a saga se encerrou em 2011, eternizando Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint como os rostos clássicos do trio. Agora, a nova geração de bruxos assume o bastão — ou melhor, as varinhas — em uma adaptação que promete reviver a magia para uma nova era de fãs.