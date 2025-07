10 momentos em que os personagens de Harry Potter mostraram a essência de suas casas

É inevitável: todo fã de Harry Potter já se imaginou no universo mágico, recebendo sua carta e preparando as malas para atravessar a plataforma Nove Três Quartos. Além dos feitiços e poções, Hogwarts também nos ensinou que em muitos momentos é preciso ter coragem, inteligência, lealdade e até mesmo astúcia. Agora com a Cerimônia de Seleção de Hogwarts disponível em português na Max, os fãs podem fazer o teste para descobrir a qual casa realmente pertencem!

Pensando nisso, separamos dez momentos especiais em que os nossos personagens favoritos honraram os legados de suas casas:

Harry vs Voldemort (Harry Potter e a Pedra Filosofal)

O início da jornada não foi fácil, vamos relembrar? Logo no começo, ’Aquele Que Não Deve Ser Nomeado’ pretendia utilizar a Pedra Filosofal para obter imortalidade. Recém-chegado à Hogwarts, Harry rapidamente precisou entender e aprender mais sobre a magia do mundo bruxo, e suas aventuras nos mostraram que Grifinória é sinônimo de coragem!

Harry, Rony e o carro voador (Harry Potter e a Câmara Secreta)

Dobby, o Elfo Doméstico, queria impedir a volta de Harry para o segundo ano na escola de magia, e após bloquear a passagem da plataforma fez com que a dupla de amigos protagonizasse um dos momentos mais memoráveis da saga. Em desespero, eles roubam o carro voador da família Weasley em uma tentativa de chegar até Hogwarts, uma decisão que mostrou um lado dos Grifanos que, apesar de impulsivos, arriscam e enfrentam as consequências de seus atos.

Hermione confronta Malfoy (Harry Potter e o Prisioneiro De Azkaban)

Ao longo de três anos nossa bruxa preferida aguentou muitas provocações, até o momento em que perde a paciência ao ouvir Malfoy zombando de Hagrid. Entregando uma das cenas mais lembradas pelos fãs, Hermione agiu para defender quem amava com o senso de justiça digno de uma verdadeira Grifana.

Snape e as aulas de cclumência (Harry Potter e a Ordem Da Fênix)

Com o retorno da ameaça, Snape é designado por Dumbledore para ministrar aulas especiais à Potter, para que ele consiga se proteger de Voldemort. Snape é um verdadeiro exemplo da disciplina e estratégia dos Sonserinos quando se trata de um propósito maior.

Draco e o armário sumidouro (Harry Potter e o Enigma Do Príncipe)

No sexto livro, em um momento icônico, Draco descobre a magia do armário sumidouro e o usa em prol de seus atos obscuros. Malfoy - como um bom Sonserino - manteve sua ambição e determinação para cumprir uma tarefa que lhe foi dada.

O retorno do professor Slughorn (Harry Potter e o Enigma Do Príncipe)

Conhecido por manter círculos sociais com os alunos, o principal motivo para Slunghorn aceitar retomar suas aulas em Hogwarts é o fato de Harry ser aluno de lá. Com seu orgulho, pensando na própria imagem e mostrando a postura mais Sonserina possível, o professor vê a oportunidade de ter Potter como um “pupilo em sua prateleira".

Cedrico e o torneio Tribruxo (Harry Potter e o Cálice De Fogo)

No quarto filme da saga acontece o tão aguardado Torneio Tribruxo. Cedrico, sabendo o macete para concluir a segunda tarefa, não hesitou em retribuir a ajuda recebida por Potter na fase anterior, fazendo com que ambos chegassem à final juntos. Essa atitude reforça o jogo limpo e a humildade dos Lufanos.

Ninfadora Tonks e a Segunda Guerra Bruxa (Harry Potter e as Relíquias da Morte – Parte 1 E 2)

Tonks teve um papel crucial durante a Guerra Bruxa, lutando bravamente para defender seus amigos e a causa que acreditava, se tornando um grande nome da Lufa-Lufa com seus exemplos de lealdade e bravura.

Luna e o enigma de Ravenclaw (Harry Potter e as Relíquias da Morte – Parte 2)

Harry contou com a astúcia e intuição de Luna Lovegood, uma verdadeira Corvina, durante a resolução de um enigma importante. Luna usou sua sabedoria, inteligência e generosidade para ajudá-lo.

Professor Flitwick e a proteção de Hogwarts (Harry Potter e as Relíquias da Morte – Parte 2)

Sem dúvidas, o melhor exemplo do espírito da Corvinal, Flitwick, além de inteligente e habilidoso, teve um papel muito importante ensinando e protegendo os alunos.

Depois de relembrar essas aventuras é normal sentir saudade, e na Max você encontra toda a saga Harry Potter para maratonar! Agora é hora de separar sua varinha, acessar a Cerimônia de Seleção em português e descobrir à qual casa Hogwarts você realmente pertence.