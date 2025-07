Rússia: BC corta juros em 200 pontos-base, a 18% ao ano, e vê declínio em pressão inflacionária

O Banco Central da Rússia cortou sua taxa básica de juros em 200 pontos-base, a 18% ao ano, após concluir reunião de política monetária nesta sexta-feira, 25. Em nota, o BC russo apontou que as pressões inflacionárias estão em um declínio mais rápido que o previsto, acompanhando desaceleração da demanda doméstica e nível mais equilibrado de crescimento econômico.

O banco central atualizou suas projeções e prevê queda da inflação para uma faixa de 6% a 7% em 2025, antes de retornar para a meta de 4% em 2026. "Vamos manter as condições monetárias tão apertadas como for necessário para garantir o retorno da inflação à meta", disse, estimando que isso deve implicar em uma taxa média de juros entre 18,8% a 19,6% ao ano em 2025 e entre 12% a 13% ao ano em 2026.

Este é o segundo corte de juros consecutivo do BC da Rússia, que retomou relaxamento monetário em junho deste ano e afastou as taxas do seu maior nível histórico, de 21% ao ano.

O banco central russo reconheceu que o impacto das condições financeiras apertadas sobre a demanda é cada vez mais evidente, mas alertou que os riscos de alta da inflação superam os desinflacionários no médio prazo. "A política monetária ficará apertada por um longo período de tempo. Decisões futuras dependerão da sustentabilidade do declínio da inflação e das dinâmicas de expectativas de inflação", afirmou.

Após o corte de juros, o rublo se manteve em desvalorização ante o dólar, mas reduziu levemente suas perdas. Às 7h47 (de Brasília), o dólar subia a 79,3650 rublos, de 79,2635 no fim da tarde de ontem.

A próxima decisão do BC da Rússia será divulgada em 12 de setembro de 2025.