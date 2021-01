Derrota para o Inter deve fazer Diniz mudar formação do São Paulo contra Coritiba

22/01/2021 | 21:43



A histórica goleada sofrida para o Internacional, quarta-feira, por 5 a 1, no Morumbi, causou sequelas e deverá levar o técnico Fernando Diniz a modificar a escalação do São Paulo para o jogo deste sábado, às 19 horas, no Morumbi, contra o Coritiba, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A mudança mais provável deve ser a entrada de Igor Gomes no lugar de Tchê Tchê, que não teve boa atuação diante dos gaúchos. Outro que corre o risco de sair do time é Brenner, omisso nas últimas partidas após um período repleto de gols.

Luciano, que voltou ao time no meio de semana, após quatro jogos afastado por causa de uma infecção na perna, saiu mais cedo do treino nesta sexta-feira e poderá ser substituído por Vitor Bueno ou Pablo.

O certo é o retorno na zaga de Arboleda, após cumprir suspensão contra o Inter. Ele retoma seu lugar, ocupado por Léo na quarta-feira.

Com isso, uma escalação provável de Diniz poderá formar com: Tiago Volpi; Juanfran, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Luan, Daniel Alves, Gabriel Sara e Igor Gomes; Brenner (Vitor Bueno) e Luciano (Pablo).

O São Paulo é o segundo colocado no Campeonato Brasileiro, com 57 pontos, dois a menos que o líder Internacional. As duas equipes somam 31 jogos disputados, um a mais que o terceiro colocado Flamengo (55) e o Atlético Mineiro (54).