Automóveis Titulo Cenário internacional

Tarifaço não preocupa no momento, diz Mercedes

Montadora, que tem unidade em São Bernardo, que exporta veículos pesados para 50 países

Ryan Leme
 Especial para o Diário
07/08/2025 | 08:50
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação


 A tarifa de 50% imposta pelos Estados Unidos a produtos brasileiros, que começou a valer ontem, não impacta as operações da Mercedes-Benz do Brasil. “Estamos atentos ao cenário global, então é uma questão que não nos preocupa. Seguimos fortalecidos e nosso foco é na eficiência e agilidade logística”, disse Matthias Kaeding, vice-presidente de Compras e Logística da empresa na América Latina. 

Além de exportar componentes ao país norte-americano, a montadora, que possui unidade em São Bernardo, atende também outros 50 países, distribuídos entre os continentes da América, África e Ásia.

A declaração do executivo foi dada durante a apresentação da Central de Distribuição e Logística de Peças da marca, que deixou Campinas e passou a operar em Itupeva, no Interior. 

A mudança foi motivada pela localização estratégica da nova unidade, próxima aos aeroportos de Guarulhos e Congonhas, ao Porto de Santos e à fábrica da Mercedes, no Grande ABC.

Com 60 mil metros quadrados de área útil, a nova estrutura abriga cerca de 9 milhões de peças e atende 8.000 pedidos por dia. “O objetivo é garantir que os veículos dos nossos clientes fiquem o menor tempo possível parados, aumentando produtividade e rentabilidade”, reforçou Kaeding.

