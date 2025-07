Como funcionam as estações de carregamento para veículos elétricos abastecidas por energia solar

O mercado brasileiro de veículos elétricos (VE) continua em ascensão, impulsionado pela maior conscientização dos consumidores sobre os benefícios ambientais e financeiros da eletrificação. De acordo com a ABVE (Associação Brasileira do Veículo Elétrico), em 2025, o Brasil registrou um aumento significativo nas vendas de carros elétricos e híbridos, com mais de 86.849 unidades vendidas no primeiro semestre, representando um crescimento de 9,5% em relação ao mesmo período do ano anterior. Nesse cenário, as estações de carregamento movidas a energia solar surgem como uma solução inteligente e sustentável para alimentar essa frota com menor impacto ambiental.

Segundo Rodrigo Bourscheidt, CEO da Energy+, rede de tecnologia em energias renováveis que oferece soluções voltadas para a geração de energia distribuída, as estações funcionam a partir da integração entre módulos fotovoltaicos, sistemas de armazenamento (baterias) e carregadores elétricos, formando uma estrutura capaz de captar, armazenar e disponibilizar energia diretamente do sol para automóveis elétricos.

O funcionamento segue um processo relativamente simples, mas com alto nível de tecnologia:

Captação da energia solar: Os painéis fotovoltaicos instalados nas coberturas das estações captam a radiação solar e a transformam em energia elétrica (em corrente contínua).

Conversão e armazenamento: Essa energia é enviada para um inversor, que converte a corrente contínua em corrente alternada, adequada para uso em equipamentos e carregadores. Parte dessa energia pode ser armazenada em baterias, garantindo o abastecimento mesmo em horários com pouca luz solar.

Carregamento do veículo: A energia é então direcionada para os carregadores (que podem ser do tipo rápido ou semi-rápido, dependendo da estrutura), conectados diretamente aos carros elétricos.

“Esse modelo é altamente sustentável porque reduz a dependência da rede de energia tradicional e possibilita que a mobilidade elétrica caminhe em paralelo com a transição energética que o país vive”, explica Rodrigo.

De acordo com o especialista da Energy+, as estações solares têm uma série de benefícios, pois trata-se de uma energia limpa e renovável, com zero emissão de carbono durante o uso; reduz custos operacionais, especialmente em locais com alta incidência solar; possibilita um funcionamento autônomo, ideal para rodovias, estacionamentos e áreas remotas, e valoriza os empreendimentos que investem na infraestrutura sustentável.

“Além dos ganhos ambientais, o retorno financeiro vem com o tempo: ao produzir sua própria energia, o operador da estação reduz drasticamente o custo do quilômetro rodado para veículos elétricos”, aponta Rodrigo.

A tendência é que cada vez mais shoppings, prédios corporativos, postos de combustíveis e outros estabelecimentos adotem o modelo híbrido de energia solar e carregamento elétrico. A Energy+ já atua nesses projetos e aposta na infraestrutura compartilhada e geração distribuída como caminhos viáveis para escalar o modelo. “À medida que cresce a frota elétrica no Brasil, cresce também a necessidade de pontos de carregamento acessíveis, inteligentes e verdes. E a energia solar é uma das soluções mais sustentáveis para esse desafio”, finaliza o CEO da Energy+.

