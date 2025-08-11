Veja o obituário do Grande ABC deste dia 11 de agosto de 2025

SANTO ANDRÉ

Maria Antonia Tobal Pascual de Garcia, 97. Natural da Espanha. Residia na Vila Scarpelli, em Santo André. Pensionista. Dia 6. Jardim da Colina.

Maria Apparecida Figueiredo Ridolpho, 94. Natural de Pirassununga (SP). Residia no bairro do Brooklin, em São Paulo, Capital. Dia 6, em Santo André. Crematório Vila Alpina.

Rosa Boffe Tolotto, 93. Natural de Lucélia (SP). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Cozinheira. Dia 6. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Nilza Bueno Trindade, 90. Natural de Piraju (SP). Residia na Vila América, em Santo André. Dia 6. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Benedicto Monteiro Rodrigues, 88. Natural de Mairiporã (SP). Residia no Jardim Ana Maria, em Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Célia Lazzarini Garcia, 86. Natural de São Carlos (SP). Residia na Vila Gilda, em Santo André. Dia 6. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Maria de Lourdes de Jesus, 85. Natural de Toledo (Minas Gerais). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 6. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Guiomar Moreira Ramos de Lira, 84. Natural de Buique (Pernambuco). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Aroldo Benedito, 82. Natural de Andradina (SP). Residia na Vila Vitória, em Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio Benedito de Lima, 79. Natural do Espírito Santo do Pinhal (SP).Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 6. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Cilene Pimentel, 77. Natural de Bom Conselho (Pernambuco). Residia no bairro Bangu, em Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Yoshio Kakazu, 77. Natural do Japão. Residia na Vila Francisco Matarazzo, em Santo André. Técnico em mecânica. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria de Fátima da Silva, 69. Natural de Senador Pompeu (Ceará). Residia na Vila Guarani, em Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Leonardo Ângelo da Silva, 57. Natural de Joaquim Távora (Paraná). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Segurança. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio Carlos Machado, 53. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Cata Preta, em Santo André. Ajudante geral. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Gislene Cristina da Silva Nascimento, 52. Natural de Santo André. Residia no Jardim Guarará, em Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Juliana Parinos, 41. Natural de Santo André. Residia na Vila Lucinda, em Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Leonardo Daniel da Silva, 36. Natural de Santo André. Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Carmelita Costa Soares, 88. Natural do Recife (Pernambuco). Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 6, em Santo André. Jardim da Colina.

José Evangelista, 81. Natural de Inhambupe (Bahia). Residia no bairro Cooperativa, em São Bernardo. Dia 6, em Santo André. Cemitério dos Casa.

SÃO CAETANO

Helena Manfrin Gomes, 93. Natural de Araras (SP). Residia no bairro Santa Maria. Dia 6. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Eva Veira Brandão, 99. Natural de Canaã (Minas Gerais). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 6. Vale da Paz.

José de Barros e Silva, 88. Natural de Panelas (Pernambuco). Residia no Jardim Miriam, em São Paulo, Capital. Dia 6. Vale da Paz.

José Correia de Araújo, 87. Natural de Itabaiana (Paraíba). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 6. Vale da Paz.

Cantora Ferreira Rodrigues Gomes, 77. Natural de Queiróz (SP). Residia no Centro de Diadema. Dia 6. Vale da Paz.

Nilza Antunes, 68. Residia no Centro de Diadema. Dia 6. Cemitério Municipal de Diadema.

Reinaldo Costa, 60. Natural de Diadema. Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 6. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

Carlos Alberto Tortoza, 75. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Bom Pastor, em Santo André. Dia 6, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

RIBEIRÃO PIRES

Maria Neca de Sousa, 74. Natural de Nova Olinda (Paraíba). Residia no Distrito de Ouro Fino, em Ribeirão Pires. Dia 6. Cemitério São José.

Sidney Pinto de Abreu, 74. Natural de Santos (SP). Residia no Jardim Petrópolis, em Ribeirão Pires. Dia 6. Cemitério São José.

José Donizete de Sena, 54. Natural de Ribeirão Pires. Residia no Parque Aliança, em Ribeirão Pires. Dia 6. Cemitério São José.