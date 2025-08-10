Incêndio atinge edifício residencial em Diadema na manhã deste domingo (10)

Fogo foi controlado rapidamente pelo Corpo de Bombeiros; não houve vítimas
Um incêndio atingiu um edifício multifamiliar na rua Doutor Carlos Chagas, número 77, em Diadema, por volta das 6h54 da manhã deste domingo (10). De acordo com o Corpo de Bombeiros, não houve vítimas, e o fogo foi extinto com o acionamento de três viaturas.
Segundo a corporação, o incêndio foi controlado em pouco tempo, e a edificação foi deixada em segurança após a atuação das equipes. As causas do incidente ainda não foram divulgadas. Não houve necessidade de remoção de moradores nem registro de danos estruturais graves.
