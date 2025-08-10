Incêndio atinge edifício residencial em Diadema na manhã deste domingo (10)

Um incêndio atingiu um edifício multifamiliar na rua Doutor Carlos Chagas, número 77, em Diadema, por volta das 6h54 da manhã deste domingo (10). De acordo com o Corpo de Bombeiros, não houve vítimas, e o fogo foi extinto com o acionamento de três viaturas.

Segundo a corporação, o incêndio foi controlado em pouco tempo, e a edificação foi deixada em segurança após a atuação das equipes. As causas do incidente ainda não foram divulgadas. Não houve necessidade de remoção de moradores nem registro de danos estruturais graves.