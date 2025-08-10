DGABC
DGABC

Domingo, 10 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Setecidades Titulo Sem vítimas

Incêndio atinge edifício residencial em Diadema na manhã deste domingo (10)

Fogo foi controlado rapidamente pelo Corpo de Bombeiros; não houve vítimas

Do Diário do Grande ABC
10/08/2025 | 10:07
Compartilhar notícia
FOTO: André Henriques/DGABC
FOTO: André Henriques/DGABC Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


Um incêndio atingiu um edifício multifamiliar na rua Doutor Carlos Chagas, número 77, em Diadema, por volta das 6h54 da manhã deste domingo (10). De acordo com o Corpo de Bombeiros, não houve vítimas, e o fogo foi extinto com o acionamento de três viaturas.

Segundo a corporação, o incêndio foi controlado em pouco tempo, e a edificação foi deixada em segurança após a atuação das equipes. As causas do incidente ainda não foram divulgadas. Não houve necessidade de remoção de moradores nem registro de danos estruturais graves.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.