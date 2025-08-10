DGABC
DGABC

Domingo, 10 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Economia Titulo Início em 25 de agosto

Santo André abre inscrições para curso gratuito de massas

Iniciativa, realizada em parceria com a Escola de Ouro Andreense e o Sehal, tem início em 25 de agosto

Do Diário do Grande ABC
10/08/2025 | 10:22
Compartilhar notícia
FOTO: Alex Cavanha/PSA
FOTO: Alex Cavanha/PSA Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


A Prefeitura de Santo André e o Sehal (Sindicato das Empresas de Hospedagem e Alimentação do Grande ABC) abriram inscrições para curso de massas, mais uma formação voltada a atender a demanda por profissionais do setor gastronômico, um dos que mais crescem na cidade.

As inscrições estão abertas até 19 de agosto (sexta-feira). Na formação, os alunos aprenderão sobre a história das massas, bases e proporções para massas secas com seus respectivos molhos, massas frescas, tipos de nhoque com os molhos, técnicas de congelamento e armazenamento, precificação e ainda uma receita especial, para encerrar o curso.

A formação, que tem duração de 15 horas, acontece diariamente das 9h às 12h, de 25 a 29 de agosto, na sede do Sehal (Rua Laura 214, na Vila Bastos). As inscrições devem ser feitas por meio dos sites da Escola de Ouro (Clique aqui) e do Sehal (Clique aqui). É preciso se cadastrar nos dois sites para efetivar a inscrição no curso.

Voltada tanto para quem já tem experiência na área, quanto para quem quer iniciar sua carreira, a formação pede como escolarização mínima o ensino fundamental incompleto, desde que o candidato seja alfabetizado. Para participar é preciso ter idade 16 anos ou mais e morar em Santo André.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.