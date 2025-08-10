Santo André abre inscrições para curso gratuito de massas

A Prefeitura de Santo André e o Sehal (Sindicato das Empresas de Hospedagem e Alimentação do Grande ABC) abriram inscrições para curso de massas, mais uma formação voltada a atender a demanda por profissionais do setor gastronômico, um dos que mais crescem na cidade.

As inscrições estão abertas até 19 de agosto (sexta-feira). Na formação, os alunos aprenderão sobre a história das massas, bases e proporções para massas secas com seus respectivos molhos, massas frescas, tipos de nhoque com os molhos, técnicas de congelamento e armazenamento, precificação e ainda uma receita especial, para encerrar o curso.

A formação, que tem duração de 15 horas, acontece diariamente das 9h às 12h, de 25 a 29 de agosto, na sede do Sehal (Rua Laura 214, na Vila Bastos). As inscrições devem ser feitas por meio dos sites da Escola de Ouro (Clique aqui) e do Sehal (Clique aqui). É preciso se cadastrar nos dois sites para efetivar a inscrição no curso.

Voltada tanto para quem já tem experiência na área, quanto para quem quer iniciar sua carreira, a formação pede como escolarização mínima o ensino fundamental incompleto, desde que o candidato seja alfabetizado. Para participar é preciso ter idade 16 anos ou mais e morar em Santo André.