Cultura & Lazer Titulo Dia dos Pais

João Silva faz homenagem emocionante a Faustão durante internação do pai

João ressaltou ainda a importância do Dia dos Pais como um momento para reforçar o amor entre familiares

Natasha Werneck
10/08/2025 | 15:06
FOTO: Redes sociais
FOTO: Redes sociais


No domingo (10), Dia dos Pais, João Silva, filho do apresentador Faustão, compartilhou um vídeo com uma mensagem carinhosa para o pai, que permanece internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Em tom descontraído e emocionado, João destacou a importância do momento e agradeceu o apoio dos fãs à recuperação do pai.

No vídeo, Faustão aparece brincando com o filho, mostrando um lado mais leve mesmo durante a internação. “O que me incomoda é esse moleque enchendo meu saco aqui”, disse o apresentador, arrancando risadas. João aproveitou para agradecer a todos que enviaram mensagens de carinho e energia positiva à família. “Sou muito grato por poder passar essa data celebrando ao lado dele”, afirmou.

O apresentador também fez uma declaração emocionante sobre a influência do pai em sua vida. “Eu posso falar da experiência que tive com esse cara maravilhoso, que não só como pai dentro de casa, foi exemplo desde muito cedo. Ele é meu super-herói”, disse João, lembrando momentos da infância ao lado de Faustão.

João ressaltou ainda a importância do Dia dos Pais como um momento para reforçar o amor entre familiares. “Para quem se ama e fala que se ama todos os dias, é mais um dia para a gente reforçar o que a gente fala”, afirmou.

A homenagem emocionou fãs e seguidores, que continuam na torcida pela plena recuperação do apresentador, que passa por tratamentos complexos desde 2023.


