Grêmio perde em casa e Sport comemora a primeira vitória no Campeonato Brasileiro

O Grêmio planejava vencer o lanterna Sport para tentar se distanciar um pouco da ameaça de rebaixamento dentro do Campeonato Brasileiro. O time gaúcho, no entanto, acabou surpreendido pelo time pernambucano, que venceu por 1 a 0, neste domingo, pela 19ª rodada, dentro da arena gremista, em porto Alegre (RS).

Matheusinho, no começo do segundo tempo, marcou o gol da redenção do Sport que conquistou sua primeira vitória em 17 jogos. Mas segue na lanterna com apenas nove pontos. O time pernambucano não vencia há 141 dias nesta temporada e não ganhava pelo Brasileirão há quatro anos. Enquanto isso, precisando evitar nova queda, o Grêmio continua com uma campanha sofrível, com 20 pontos, em 15ª lugar.

O primeiro tempo foi bastante truncado, com muitas faltas e poucas chances de gol. Ao todo, apenas uma oportunidade real para cada lado. Aos 27 minutos, foi a vez do Grêmio. Cristian Oliveira cruzou rasteiro e Riquelme, de frente para o gol, chegou chutando, mas parou em grande defesa de Gabriel.

A resposta do Sport veio no minuto seguinte. Léo Pereira foi até a ponta esquerda, iria cruzar, mas acabou chutando mesmo sem ângulo. Mesmo assim, o goleiro Tiago Volpi teve que se esticar para espalmar para fora.

Na volta para o segundo tempo, o Sport foi avassalador. Aos cinco minutos, Léo Pereira cruzou rasteiro e Matheusinho apareceu livre, nas costas da defesa, para escorar para o fundo da rede. A partir daí, o Grêmio passou a buscar pelo empate a todo custo, porém, de forma desordenada.

A melhor chance aconteceu aos 21 minutos, quando Braithwaite aproveitou um cruzamento e escorou para o gol, mas Gabriel defendeu com os pés salvar o Sport. Dez minutos depois, o goleiro fez mais um milagre em um voleio de Carlos Vinícius. Nos acréscimos, Alysson pegou um sem-pulo e a bola passou do lado da trave, enterrando as esperanças da torcida.

Sem criar outra chance real, o Grêmio viu sua torcida - mais de 35 torcedores - entoar uma sonora vaia aos seus jogadores. A pressão deve aumentar em cima do técnico Mano Menezes.

Agora, os dois times voltam a campo no próximo final de semana para a disputa da 20ª rodada do Brasileirão. No sábado (16), o Sport recebe o São Paulo, no estádio da Ilha do Retiro, às 18h30. Já no domingo (17), o Grêmio joga contra o Atlético-MG, na Arena MRV, em Belo Horizonte, às 16h.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 0 X 1 SPORT

GRÊMIO - Tiago Volpi; Camilo (Villasanti), Balbuena, Wagner Leonardo e Marlon; Dodi (Amuzu), Edenilson (Aravena) e Riquelme (Cristaldo); Alysson, Braithwaite e Cristian Oliveira (Carlos Vinícius). Técnico: Mano Menezes.

SPORT - Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Igor Cariús; Rivera, Zé Lucas (João Silva), Lucas Lima e Matheusinho (Pedro Augusto); Derik Lacerda (Pablo) e Léo Pereira (Chrystian Barletta). Técnico: Daniel Paulista.

GOL - Matheusinho, aos cinco minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Alysson e Braithwaite (Grêmio).

ÁRBITRO - Yuri Elino Ferreira da Cruz.

RENDA - R$ 1.610.322,00.

PÚBLICO - 35.087 torcedores.

LOCAL - Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).