Veja a Palavra do Leitor do 'Diário' deste dia 10 de agosto de 2025

Autoescola – 1

‘Fim das aulas põe 3.000 empregos em risco nas autoescolas da região’ (Setecidades, dia 8). Se com as aulas já tem coisas absurdas no trânsito, imagina sem. Deus tenha misericórdia das vidas que serão ceifadas por irresponsáveis.

Camila Manchini

do Instagram

Autoescola – 2

O custo ficou muito alto, o tempo muito grande (três meses, no mínimo), o trânsito não melhorou e não se formaram melhores motoristas com tais regras! O processo tem que ser revisto mesmo!

Sabrina Batistelli

do Instagram

Autoescola – 3

Complicado, porque entendo o impacto para o empreendedor, mas esse empreendimento só ferra as pessoas. Aulas em que não ensinam, para você, no fim, ter que comprar. O que importa agora é entender como isso vai acontecer, para não gerar mais pessoas despreparadas nas ruas.

Be Nogueira

do Instagram

Tarcísio de Freitas

O povo brasileiro, decepcionado com a nossa classe política há tempos, vive a expectativa de que apareçam políticos verdadeiramente comprometidos com a Nação e com o nosso regime democrático. Na realidade, continua a colecionar decepções. Um exemplo de fora de curva é o caso do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que, como bom administrador público, joga no lixo a ética e defesa da democracia quando insiste em defender anistia aos golpistas de 8 de janeiro de 2023, principalmente ao delinquente político em prisão domiciliar Jair Bolsonaro. E não está só, já que, em reunião em Brasília, na residência do governador Ibaneis Rocha (MDB), esse coro pela vergonhosa defesa da anistia, entre outros, também é defendido pelos prováveis presidenciáveis em 2026, como os governadores de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), e de Minas, Romeu Zema (Podemos). Ambos, com fome pelo poder, rebaixam-se a buscar apoio político de golpistas como Bolsonaro. Pelo jeito, não se envergonhariam também em receber apoio de déspotas como Adolf Hitler.

Paulo Panossian

São Carlos (SP)

Dias Toffoli

Dias Toffoli é denunciado na OEA (Organização dos Estados Americanos) por desmonte no combate à corrupção; Dias Toffoli anula atos da Lava Jato contra doleiro que confessou o esquema de corrupção. Dias Toffoli absolve Duda Mendonça e sócia da acusação de lavagem e evasão; Dias Toffoli assume as investigações sobre o roubo de R$ 6,8 bilhões no INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), paralisando as investigações iniciadas pela Polícia Federal. Pois é, nosso País, além de dias bons e dias ruins, tem também dias péssimos conhecidos como Dias Toffoli.

Vanderlei Retondo

Santo André

Provocação

‘Timão bate nervoso Palmeiras e avança na Copa do Brasil’ (Esportes, dia 7). Sejam educados, torcedores palmeirenses, não façam feiura e, por favor, parabenizem e presenteiem o Corinthians neste domingo, Dia dos Pais.

José Cardoso



São Caetano