Samba e emoção marcam despedida de Arlindo Cruz no Rio

O último adeus a Arlindo Cruz, um dos grandes nomes do samba brasileiro, reuniu parentes, amigos e admiradores na quadra do Império Serrano, em Madureira, na Zona Norte do Rio, entre a noite de sábado (9) e a manhã deste domingo (10). Vestidos de branco, os presentes transformaram o velório em uma celebração da vida e da obra do cantor e compositor.

Em meio à batucada e às rodas de samba, Arlindinho — filho do artista e também sambista — assumiu o cavaquinho para interpretar clássicos eternizados pelo pai, como O Show Tem Que Continuar. Com a voz embargada, destacou que a despedida refletiu o espírito de Arlindo:

“Meu pai, até na hora de partir, foi ensinamento. Sempre lutou pela vida e pela família. Ele fazia do pior momento, o mais especial”, disse.



A emoção também marcou a despedida de Babi Cruz, viúva do músico, que foi amparada pela filha caçula, Flora, diante do caixão.



Após a cerimônia, o corpo seguiu em cortejo no carro do Corpo de Bombeiros até o Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, na Zona Oeste, onde o sepultamento foi reservado à família.



Arlindo Cruz deixa um legado imenso no samba, com canções que atravessaram gerações e continuam ecoando nas rodas e desfiles das escolas.