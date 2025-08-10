DGABC
DGABC

Domingo, 10 de Agosto de 2025

Cultura & Lazer

Samba e emoção marcam despedida de Arlindo Cruz no Rio

Vestidos de branco, os presentes transformaram o velório em uma celebração da vida e da obra do cantor e compositor

Natasha Werneck
10/08/2025 | 11:51
FOTO: Tânia Rêgo/Agência Brasil
FOTO: Tânia Rêgo/Agência Brasil


O último adeus a Arlindo Cruz, um dos grandes nomes do samba brasileiro, reuniu parentes, amigos e admiradores na quadra do Império Serrano, em Madureira, na Zona Norte do Rio, entre a noite de sábado (9) e a manhã deste domingo (10). Vestidos de branco, os presentes transformaram o velório em uma celebração da vida e da obra do cantor e compositor.

LEIA MAIS: Morre Arlindo Cruz, um dos maiores nomes do samba

Em meio à batucada e às rodas de samba, Arlindinho — filho do artista e também sambista — assumiu o cavaquinho para interpretar clássicos eternizados pelo pai, como O Show Tem Que Continuar. Com a voz embargada, destacou que a despedida refletiu o espírito de Arlindo:

“Meu pai, até na hora de partir, foi ensinamento. Sempre lutou pela vida e pela família. Ele fazia do pior momento, o mais especial”, disse.

A emoção também marcou a despedida de Babi Cruz, viúva do músico, que foi amparada pela filha caçula, Flora, diante do caixão.

Após a cerimônia, o corpo seguiu em cortejo no carro do Corpo de Bombeiros até o Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, na Zona Oeste, onde o sepultamento foi reservado à família.

Arlindo Cruz deixa um legado imenso no samba, com canções que atravessaram gerações e continuam ecoando nas rodas e desfiles das escolas.


