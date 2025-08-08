Morre Arlindo Cruz, um dos maiores nomes do samba

Morreu nesta sexta-feira (8), no Rio de Janeiro, o cantor, compositor e instrumentista Arlindo Cruz, aos 66 anos. O artista estava internado em decorrência de uma pneumonia e faleceu após complicações de saúde que se agravaram nas últimas semanas. A informação foi confirmada pela família.



Ícone do samba brasileiro, Arlindo Cruz acumulava mais de cinco décadas de dedicação à música. Começou ainda jovem nas rodas do Cacique de Ramos e ganhou projeção nacional como integrante do grupo Fundo de Quintal, onde permaneceu por cerca de 12 anos. Com seu banjo inconfundível, voz marcante e composições inspiradas, tornou-se uma das figuras mais queridas e respeitadas do gênero.



Após sair do grupo, seguiu carreira solo a partir dos anos 1990, lançando álbuns aclamados e emplacando sucessos como Meu Lugar, O Bem, O Show Tem Que Continuar e Ainda É Tempo Pra Ser Feliz. Estima-se que tenha composto mais de 500 canções, muitas delas gravadas por artistas como Zeca Pagodinho, Beth Carvalho e Maria Rita.



Em março de 2017, Arlindo sofreu um AVC (Acidente Vascular Cerebral) hemorrágico que interrompeu sua carreira. Desde então, enfrentava um delicado quadro de saúde, com sequelas neurológicas significativas. Em julho deste ano, segundo familiares, o sambista parou de reagir a estímulos, mesmo após uma série de intervenções médicas. Além do AVC, também convivia com uma doença autoimune e fazia uso de sonda alimentar.



Mesmo afastado dos palcos, seu legado permaneceu vivo na memória afetiva do público e na história da música brasileira. Arlindo Cruz foi homenageado com prêmios, indicações ao Grammy Latino, e também criou o Espaço Cultural Arlindo Cruz, em Realengo, voltado para atividades artísticas e inclusão social.