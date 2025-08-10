Cacau: um andreense que se tornou ídolo no Stuttgart

Claudemir Jerônimo Barreto, o Cacau, 44 anos, construiu uma carreira internacional de destaque, mas guarda poucas lembranças de Santo André, cidade onde veio ao mundo. Ainda criança, mudou-se com a família para São Bernardo e, em seguida, para Mogi das Cruzes, onde de fato cresceu e iniciou sua trajetória no futebol.

O ex-atleta ganhou o mundo ao se destacar no Campeonato Alemão, a Bundesliga, na qual disputou 307 jogos e fez 88 gols, principalmente pelo Stuttgart, time em que é ídolo e se tornou campeão nacional em 2007. Com a camisa do clube germânico, viveu grandes momentos e se sobressaiu no cenário europeu.

“Foi espetacular por não ser algo esperado, pois tínhamos concorrentes grandes, como Bayern de Munique, Schalke 04 e Werder Bremen, que precisavam ser batidos. Infelizmente, não tive a oportunidade de ganhar esse título de novo, porque a sensação é muito boa. Foi algo que vai ficar marcado na minha vida”, disse ele sobre a conquista.

Revelado pelo Nacional de São Paulo e acumulando passagens por Türk Gücü München (Alemanha), 1. FC Nürnberg (Alemanha) e Cerezo Osaka (Japão), o ex-atacante defendeu a Seleção da Alemanha após se naturalizar em 2009, chegando a disputar a Copa do Mundo de 2010, na África do Sul. E, na vitória por 4 a 0 sobre a Austrália, na primeira rodada da competição, entrou no lugar de Miroslav Klose, e marcou o quarto gol da tetracampeã mundial, que terminou a competição com a medalha de bronze.

Mesmo com dificuldades de adaptação a um novo país, clima e idioma, ele transformou os desafios em aprendizado. “Você vai para um lugar onde não falam sua língua, não está acostumado com o frio, mas foi um período muito importante, que me ajudou tanto como jogador quanto para minha pessoa”, afirmou.

Além da carreira nos gramados, Cacau se envolveu em projetos sociais. Em 2013, foi homenageado pela Câmara Municipal de Mogi das Cruzes com o título de Cidadão Mogiano, graças ao projeto Esportes para a Vida, voltado para inclusão de jovens da periferia por meio do futebol.

Atualmente, ele atua como embaixador do Stuttgart no Brasil, participando de ações institucionais e promovendo intercâmbios esportivos e culturais.

Com uma visão madura sobre o futebol moderno, Cacau destacou o equilíbrio entre diferentes civilizações como fator essencial para a formação de atletas. “A leveza e a flexibilidade do Brasil, com a disciplina técnica e tática da Alemanha, fazem o jogador dar um salto importante em seu desenvolvimento”, disse. Para ele, o futebol é mais do que a união de talento e esforço. É um caminho de aprendizado entre mundos diferentes.