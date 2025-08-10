DGABC
Cultura & Lazer Titulo Série

Netflix confirma 3ª temporada de One Piece e divulga primeiras imagens

As gravações do terceiro ano começam ainda este ano, na Cidade do Cabo, África do Sul

Natasha Werneck
10/08/2025 | 11:31
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


A Netflix anunciou, durante o One Piece Day, em Tóquio, que a adaptação live-action de One Piece está renovada para a 3ª temporada. A confirmação veio acompanhada das primeiras imagens da 2ª temporada, prevista para estrear em 2026. As gravações do terceiro ano começam ainda este ano, na Cidade do Cabo, África do Sul.

A produção terá Joe Tracz e Ian Stokes como co-showrunners na 3ª temporada. Já o segundo ano, que também conta com Tracz, é comandado por Matt Owens. A série é uma parceria da Netflix com a Shueisha e a Tomorrow Studios, responsável por títulos como Cowboy Bebop.

Na nova fase, Luffy e a tripulação dos Chapéus de Palha seguem rumo à lendária Grand Line, um trecho perigoso e misterioso do oceano. O grupo enfrentará mares imprevisíveis, ilhas peculiares e inimigos cada vez mais desafiadores enquanto busca o maior tesouro do mundo.

Lançada em 2023, One Piece se tornou um fenômeno global, alcançando o primeiro lugar em mais de 75 países e marcando a história como a primeira produção em língua inglesa da Netflix a estrear no topo no Japão. A série soma quase 100 milhões de visualizações e esteve oito semanas no Top 10 global. O sucesso rendeu 11 indicações ao Children’s & Family Emmy Awards, incluindo Melhor Série para Jovens Adolescentes.

Além das telas, o universo de One Piece segue se expandindo com produtos oficiais, experiências imersivas na Netflix House e parcerias com marcas como LEGO e Moose Toys.

A segunda temporada estreia em 2026, mas os fãs já podem comemorar: a aventura pirata seguirá firme para um terceiro ano.


