Crystal Palace bate o Liverpool e leva a Supercopa da Inglaterra em jogo de homenagens a Jota

Em jogo marcado por homenagens a Diogo Jota, morto em acidente de automóvel no mês passado, o Crystal Palace surpreendeu o Liverpool e conquistou pela primeira vez a Supercopa da Inglaterra, neste domingo, no estádio de Wembley, em Londres.

O confronto entre o campeão inglês e o vencedor da Copa da Inglaterra só foi definido nas cobranças de pênaltis - o clube da zona sul de Londres triunfou por 3 a 2, após empate por 2 a 2 no tempo regulamentar. O goleiro Henderson, que já havia se destacado na final da Copa da Inglesa, contra o poderoso Manchester City, defendeu duas cobranças e viu Salah isolar seu tiro por cima do gol.

Antes do jogo, foi estendida no estádio uma faixa com a camisa 20 e a inscrição "nosso eterno número 20". As camisas dos jogadores do Liverpool também traziam a inscrição "Forever 20" (20 para sempre), em referência ao número de Jota, e boa parte dos 82.645 espectadores presentes levaram cartazes, bandeiras e pintaram o rosto em homenagem ao português e seu irmão, André Silva, também vítima do acidente.

Em campo, as duas equipes fizeram um jogo aberto e se arriscaram no ataque. Empurrado pela maior parte da torcida presente no templo londrino, o Liverpool abriu o placar logo aos 3 minutos, em jogada protagonizada por dois reforços: o jovem Wirtz, que neste domingo também foi eleito o melhor jogador do último Campeonato Alemão, quando defendia o Bayer Leverkusen, passou para Ekitiké finalizar sem chance para o goleiro Henderson.

O Palace passou a assustar a meta de Alisson, o único brasileiro em campo, e Mateta, em cobrança de pênalti sofrido por Sarr, igualou aos 16 minutos. Quatro minutos depois, Frimpong tentou cruzar da direita, encobriu Henderson e voltou a colocar o time vermelho à frente no placar, justamente quando a torcia aplaudia Diogo Jota no 20º minuto.

Mesmo em vantagem, o Liverpool foi para cima no segundo tempo e, com mais volume de jogo, desperdiçou chances de anotar o terceiro gol e abrir boa vantagem na briga pela primeira taça da temporada. Arne Slot fez alterações para fechar o time e o Crystal Palace aproveitou. O time de Croydon, zona sul de Londres, quase chegou ao empate com Eze, que exigiu difícil defesa de Alisson, mas não desistiu e, aos 31 minutos, fez 2 a 2 em chute de Sarr na área.

O jogo ficou aberto até o apito final, mas nenhuma meta foi vazada novamente e a definição foi para os pênaltis. O artilheiro Salah isolou a bola na primeira cobrança, Henderson defendeu dois chutes, de Mac Allister e Elliot, e o Crystal Palace venceu por 3 a 2, conquistando pela primeira vez a Supercopa da Inglaterra - seu segundo troféu em 119 anos.