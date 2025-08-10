Atlético-GO vence, sobe para 10º e segura o Botafogo-SP na zona de queda da Série B

O Atlético-GO voltou a vencer no Campeonato Brasileiro da Série B após cinco rodadas ao bater por 2 a 0 o Botafogo-SP, neste domingo, pela 21ª rodada, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia. Os gols da vitória foram marcados no segundo tempo por Federico Martínez e Kelvin.

Esta vitória também atenua a crise vivida pelo time goiano, que iniciou a competição sonhando com o acesso e estava mais perto da zona de rebaixamento. Agora tem 27 pontos e ocupa a intermediária 10ª posição. O Botafogo continua na zona de rebaixamento, com 21 pontos e segurando a 18ª posição.

Para colocar respeito desde o início de jogo, o Atlético-Go fez uma forte pressão na saída de bola do Botafogo. Nos primeiros minutos, quem roubou a cena foi o atacante Federico Martinez. Aos três minutos ele cabeceou no alto, a bola resvalou nas luvas do goleiro Victor Souza, tocou no travessão e saiu.

A torcida ainda estava de pé quando, no minuto seguinte, o mesmo Martinez arriscou um chute de efeito de fora da área. A bola fez uma curva e explodiu na trave esquerdo do goleiro. Ainda foi de Martinez uma cabeçada, aos 21 minutos, de cima para baixo. A bola tirou tinta da trave direita de Victor Souza, que saltou desesperado.

Quando a intensidade atleticana diminuiu, esperava-se mais força do time paulista. Mas isso não aconteceu. O Botafogo se limitou a segurar a bola e se manter bem postado na defesa, não chegando à frente com perigo em nenhuma oportunidade.

O segundo tempo começou no mesmo ritmo e coube a Federico Martinez abrir o placar aos 18 minutos. Kelvin recebeu a bola na direita, ajeitou e cruzou com efeito. A bola quicou na pequena área e Martínez apareceu na segunda trave para completar para as redes.

O curioso é que na saída de bola o Botafogo passou a atacar e teve duas chances seguidas com Jefferson Nem, com duas finalizações que acertaram a trave de Paulo Vítor. Depois dos sustos, o Atlético recuou, passou a jogar com duas linhas de quatro na marcação para se garantir. No final conseguiu marcar o segundo gol, aos 42 minutos, quando Martínez disparou pelo lado esquerdo, foi até a linha de fundo e fez o passe para trás. Kelvin, de frente, bateu para o gol, a bola tocou nas mãos do goleiro e entrou.

No outro final de semana, os dois times vão jogar pela 22ª rodada. O Atlético-GO vai atuar de novo em casa e contra outro paulista, a Ferroviária, domingo, às 18h30. No sábado, a partir das 16 horas, o Botafogo vai estar em Belém (PA) para enfrentar o Remo.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-GO 2 X 0 BOTAFOGO

ATLÉTICO-GO - Paulo Vitor; Valdir Júnior (Ham), Alix Vinícius, Adriano Martins e Guilherme Romão; Luizão, Kauan (Castro) e Robert Santos (Shaylon); Federico Martínez (Ariel), Lelê (Daniel Lima) e Kelvin. Técnico: Rafael Lacerda.

BOTAFOGO - Victor Souza; Jeferson, Alisson Cassiano, Carlos Eduardo e Jena Victor (Gabriel Risso); Gabriel Bispo, Wesley Dias (Edson) e Leandro Maciel (Marquinho); Jonathan Cafu (Matheus Régis), Léo Gamalho (Carillo) e Jefferson Nem. Técnico: Allan Aal

GOLS - Federico Martínez, aos 18, e Kelvin, aos 42 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Daniel Lima (Atlético-GO). Alisson Cassiano e Leandro Maciel (Botafogo).

ÁRBITRO - Afro Rocha de Carvalho Filho (PB).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO).