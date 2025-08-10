Luiz Fernando retoma projeto Tigrinho

O deputado estadual Luiz Fernando Teixeira (PT) retomou oficialmente nesse sábado (9), em São Bernardo, o projeto Tigrinho, criado pelo parlamentar em 2009, mas que por ideologias políticas foi descontinuado em 2018 pela gestão anterior. O retorno da ação conta com a bênção do atual prefeito, Marcelo Lima (Podemos), que não pode comparecer à agenda, mas enviou representante.

O Tigrinho foi criado, segundo o parlamentar, para tirar das ruas crianças e jovens por meio da prática esportiva e, por nove anos consecutivos,aproximadamente 11,7 mil meninos e meninas participaram de aulas de futebol em diversas cidades, sendo 7.500 apenas em São Bernardo.

A diferença dessa nova etapa do Tigrinho e que retornou custeado apenas pelo deputado, que é empresário, e com aulas de jiu-jitsu e música, em cinco regiões: Parque Selecta, Jardim Jussara, Jardim Silvina, Ferrazópolis e Vila Mariana.

O projeto atualmente é realizado com apoio das associações de bairro. A expectativa, segundo o parlamentar, é levar para outras regiões já nos próximos meses.

Para marcar a cerimônia, realizada no Palestra de São Bernardo, no Bairro Fer-razópolis, os participantes das aulas de jiu-jitsu receberam quimonos e os demais, camisetas do projeto. Luiz Fernando aproveitou a agenda para anunciar uma novidade: o Tigrinho vai abrir em breve vagas para aulas de caratê.

“Nos 30 campos que temos em São Bernardo eu contratava professores e dava as redes. Tínhamos em São Bernardo, 7.500 crianças que eu tirava das ruas com escolinhas de futebol.Nunca foi um projeto político, mas parou por questões políticas fui proibido de usar os campos. Este ano votamos com o Tigrinho, mas não de futebol. Voltamos com jiu-jitsu e música. Estamos em cinco lugares, mas nossa intenção é abrir em outros espaços e beneficiar mais crianças”, pontuou.