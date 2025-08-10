Abel lamenta hostilidade no Palmeiras: 'Difícil explicar às filhas por que o pai foi xingado'

Com um histórico altamente vitorioso no Palmeiras, o técnico Abel Ferreira foi alvo de protestos por parte da torcida antes da vitória, de virada, por 2 a 1 sobre o Ceará no Allianz Parque neste domingo e, em pleno Dia dos Pais, citou as filhas para explicar que é difícil sua situação no clube. "Minhas filhas vão perguntar por que o pai foi xingado. Quando o pai ganha é do Palmeiras, quando perde é delas", afirmou Abel Ferreira. "É difícil explicar para as minhas filhas por que o pai foi xingado."

O técnico português foi questionado se a atual situação provocou alguma mudança em seus planos de renovar contrato com o Palmeiras. Abel começou elogiando a presidente Leila Pereira, mas deixou em aberto seu futuro no clube. "Já disse várias vezes, tenho carinho e respeito muito grande pelos torcedores e pelo Palmeiras. Temos um histórico entre mim e os torcedores. Ganhamos e perdemos juntos. Meu futuro será decidido no momento certo. Jamais serei um problema dentro do Palmeiras", afirmou o português.

Antes do jogo contra o Ceará, houve protestos. No entorno do Allianz Parque, havia faixas com dizerem como "Acabou a paz", "Paciência é o c...", "Presidente inexistente" e "Fora, Abel". Além disso, o Palmeiras denunciou um ataque com fogos de artifício à Academia de Futebol durante a madrugada de domingo. Na saída de campo, o técnico foi lacônico ao comentar a situação e disse lamentar. "O resto eu deixo para você comentar. Lamento, é só o que eu tenho a dizer", afirmou.

O português afirmou que a eliminação na Copa do Brasil diante do Corinthians foi "dura, pesada". "Estamos com uma grande reformulação interna, mas estamos na luta, com jogos a menos e duas competições que temos muita ambição nelas. Mas é preparar uma de cada vez", disse Abel.

Com um jogo a menos do que os 18 do líder Flamengo, o Palmeiras tem 36 pontos no Brasileiro e na quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), o time enfrenta o Universitario, do Peru, no Monumental de Lima, no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. No final da entrevista coletiva, ele voltou a citar a família e repetiu que nunca será um problema para o Palmeiras. "Serei sempre a solução para o Palmeiras. Meu foco agora é procurar os melhores caminhos."

Autor do gol da virada contra o Ceará, o atacante Vitor Roque afirmou que o resultado deste domingo dá confiança para o restante da temporada. "Agora temos um jogo muito importante na Libertadores. Temos que tentar o resultado lá para jogar com tranquilidade aqui."