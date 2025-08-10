DGABC
Nacional Titulo

Suspeito de atirar em PM integra quadrilha que matou delegado na Zona Sul de SP

10/08/2025 | 19:38
O homem que atingiu no pescoço um policial militar durante abordagem realizada em Paraisópolis, na zona sul de São Paulo, na última quinta-feira, 7, foi identificado pela Polícia Civil como parte da quadrilha que atirou e matou um delegado em janeiro.

A ligação foi feita por policiais do 89° Distrito Policial (Morumbi), a partir da análise de vídeos que flagraram a ação da semana passada.

O autor do disparo segue foragido. A Polícia Militar afirma estar com o policiamento reforçado e realizando buscas na região.

No sábado, 9, a polícia prendeu Gabriel Vieira dos Santos, também envolvido no roubo seguido de tentativa de homicídio do policial militar. Ele atacou o policial e levou sua pistola, após outra pessoa ter feito disparo.

Segundo o Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais da Polícia Civil do Estado de São Paulo), a arma estava escondida em Paraisópolis e foi recuperada.

A ocorrência do dia 7 começou na região da Chácara Santo Antônio, que registra diversos casos de assalto desde o ano passado.

A situação teve início na Rua África do Sul, quando a polícia foi atender a uma ocorrência envolvendo três motos que praticavam roubos no bairro. Na abordagem, os criminosos fugiram, e rumaram a Paraisópolis, onde foram perseguidos. A Tropa de Choque cercou a comunidade em seguida, com blitz na avenida Giovanni Gronchi.

O PM foi levado de helicóptero ao Hospital das Clínicas, consciente, e não correu risco de morte.

Relembre caso de latrocínio de delegado

Em janeiro, o delegado Josenildo Belarmino de Moura Júnior, de 32 anos, foi assassinado na Chácara Santo Antônio durante um assalto. Ele estava de folga e foi abordado pelo criminoso em uma moto. Após o criminoso perceber que o delegado estava armado, foi alvejado com quatro tiros.

Moura Júnior estava na Polícia Civil havia sete meses e atuava como delegado há dois. O suspeito pelo latrocínio, que faria parte da mesma quadrilha do autor do crime mais recente, foi preso em junho.


