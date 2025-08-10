Entre Reuniões e Abraços: A Dupla Missão de Ser Empresário e Pai

Ser empresário no Brasil já é um grande desafio. Ser pai também. Agora, conciliar essas duas missões diariamente, com amor e responsabilidade, é, sem dúvida, uma das tarefas mais exigentes e, ao mesmo tempo, mais gratificantes da minha vida.

Neste domingo, Dia dos Pais, me permito uma pausa para refletir sobre essa caminhada. Tenho três filhos: o Miguel, de 16 anos, a Manuella, de 8, e o Samuel, de 6. Em cada fase, existe um jeito diferente de estar presente, acompanhar e orientar. E, como empresário, nem sempre isso é fácil.

A rotina nos consome. São decisões, prazos, pressão, compromissos. Muitas vezes, a cabeça está na reunião do dia seguinte, no problema que surgiu na produção ou no cliente que precisa de atenção. E, ao mesmo tempo, o coração está em casa, pensando se conseguimos almoçar juntos, se participei da apresentação da escola, se brinquei o suficiente ou se ouvi com atenção o que eles queriam me contar naquele dia.

A verdade é que a agenda raramente ajuda. Estar presente exige esforço, renunciar a algumas coisas e correr ainda mais para dar conta de tudo. Isso se torna ainda mais difícil quando não temos um lar estruturado, uma base sólida que nos sustente nas horas em que o mundo nos exige demais. Ter esse alicerce faz toda a diferença.

Mas cada minuto ao lado dos meus filhos vale mais do que qualquer meta batida. Porque ser pai é isso: é escolher, todos os dias, estar perto mesmo quando o mundo nos puxa para longe.

Tenho consciência do privilégio que é ser pai e da sorte que tive em ter o meu próprio pai presente na minha vida e na vida do meu irmão, meu sócio. Essa presença foi determinante na formação dos nossos valores, na força com que encaramos os desafios e na forma como construímos a nossa empresa e a nossa história.

Hoje, tento retribuir isso aos meus filhos. Quero ser apoio, exemplo, referência. Não perfeito, uma vez que ninguém é, mas presente, disposto e amoroso. Porque a infância passa rápido. E, no final das contas, o que mais importa não são os negócios que construímos, mas as pessoas que ajudamos a formar.

Feliz Dia dos Pais a todos que carregam, com amor, a missão dupla de liderar dentro e fora de casa.