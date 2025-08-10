Casa Branca posta meme com ameaça do 'czar da fronteira' aos imigrantes ilegais

O perfil oficial da Casa Branca na rede social X postou, neste domingo, 10, um vídeo que faz uma paródia da abertura do desenho animado "Teletubbies". No meme, o sol que surge por trás de uma colina traz o rosto de Thomas Homan, o responsável pela política de fronteiras da Casa Branca. Conhecido como o "czar da fronteira", ele dirige uma mensagem aos imigrantes ilegais que vivem nos Estados Unidos, a quem chama de "criminosos". Para conferir a postagem, basca clicar aqui .

"Se você está no país ilegalmente, você não deveria se sentir confortável, absolutamente não", diz Tom Homan, acrescentando que não se sentiria confortável se estivesse vivendo ilegalmente nos EUA. "Se eu estiver em algum outro país ilegalmente, eu não vou estar confortável. Você também não deveria estar, porque quando você entra neste país ilegalmente, você cometeu um crime. Você é um criminoso."

A ameaça de deportação ainda aparece na legenda que acompanha o vídeo, que também utiliza o termo "criminosos" para se referir os estrangeiros que vivem ilegalmente nos Estados Unidos.

"Boa manhã de domingo. Todos os estrangeiros ilegais criminosos serão deportados - Tom Homan está tornando a América Segura Novamente", diz o texto.

Além do rosto de Homan no interior do sol que nasce por trás da colina - na abertura dos Teletubbies a imagem era de um bebê sorridente - outra mudança é um muro gradeado que divide o campo: uma referência à fronteira dos Estados Unidos com outras nações.

Thomas Homan foi diretor interino do Departamento de Imigração e Alfândega (ICE, na sigla em inglês) durante o primeiro governo Trump. Na ocasião, foi um dos responsáveis pelas políticas de "tolerância zero", que causaram a separação de milhares de crianças de seus pais por estarem ilegalmente nos EUA.

Ex-policial no Estado de Nova York, Homan se posicionou ainda durante a campanha eleitoral de Donald Trump, em 2024, a favor da política de deportação em massa prometida pelo republicano caso assumisse o segundo mandato na Presidência dos EUA. No início daquele ano, ele declarou, na Conferência Nacional de Conservadorismo, que nenhum dos imigrantes ilegais estariam fora da mesa para serem deportados, embora a prioridade seja de imigrantes com históricos criminais.

"Você tem minha palavra", disse Homan aos imigrantes na ocasião. "Trump volta em janeiro, eu estarei no seu calcanhar e vou comandar a maior operação de deportação que este país já viu."