Mega-Sena tem dois ganhadores da quina no Grande ABC

O sorteio do concurso 2.899 da Mega-Sena, realizado na noite deste sábado (9), premiou dois apostadores do Grande ABC com a quina. Cada um vai receber pouco mais de R$ 32 mil.



Em Mauá, a aposta simples foi registrada nos canais eletrônicos da Caixa e garantiu R$ 32.574,43 ao jogador. Já em Santo André, um bolão com oito cotas, feito na “Nene da Sorte Loterias Ltda ME”, no Jardim Bela Vista, faturou R$ 32.574,40.

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas — 10, 22, 28, 42, 44 e 51 — e o prêmio principal acumulou. O valor estimado para o próximo sorteio, na terça-feira (12), é de R$ 40 milhões.



Além das duas apostas do Grande ABC, outras 54 bilhetes em todo o país acertaram a quina, que pagou R$ 32.574,43 cada. A quadra teve 3.375 ganhadores, com prêmio individual de R$ 890,92.



As apostas para o próximo concurso podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de terça-feira, em qualquer lotérica do país ou pelo site e aplicativo da Caixa. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.