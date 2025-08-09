Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 40 milhões

Ninguém acertou as seis dezenas sorteadas neste sábado
A Mega-Sena, principal loteria da Caixa, acumulou após o sorteio na noite deste sábado. Ninguém acertou as seis dezenas sorteadas e o prêmio sobe para R$ 40 milhões.
Os números sorteados foram 10 – 22 – 28 – 42 – 44 – 51. O próximo concurso ocorrerá na terça-feira (12/8).
