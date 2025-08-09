DGABC
Sábado, 9 de Agosto de 2025

Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 40 milhões

Ninguém acertou as seis dezenas sorteadas neste sábado

Do Diário do Grande ABC
09/08/2025 | 22:01
FOTO: Reprodução/Youtube/Caixa


A Mega-Sena, principal loteria da Caixa, acumulou após o sorteio na noite deste sábado. Ninguém acertou as seis dezenas sorteadas e o prêmio sobe para R$ 40 milhões.

Os números sorteados foram 10 – 22 – 28 – 42 – 44 – 51. O próximo concurso ocorrerá na terça-feira (12/8).

 

 


