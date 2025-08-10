Alcaraz vive 'montanha-russa' contra o 56º do mundo, mas vence na estreia do Cincinnati Open

Vice-líder do ranking mundial, o espanhol Carlos Alcaraz precisou de 1h41 para derrotar o bósnio Damir Dzumhur, 56º do mundo, por 2 sets a 1 (6/1, 2/6 e 6/3) em sua estreia no Cincinnati Open neste domingo. "Foi como uma montanha-russa", afirmou Alcaraz. "Muitas sensações boas, más e de volta às boas. Tudo o que posso dizer é que estou feliz por vencer no final."

O espanhol começou de maneira avassaladora e em 28 minutos venceu o primeiro set. Parecia que iria repetir o roteiro do número um do mundo, o italiano Jannik Sinner, que venceu sua estreia em Cincinnati em apenas 59 minutos no sábado, mas as coisas se complicaram no segundo set. Alcaraz conseguiu se recompor na parcial decisiva e venceu mesmo cometendo 44 erros não-forçados e não conseguindo salvar nenhum de seus três break points cedidos.

"Tentarei recuperar minha confiança, porque hoje foi um pouco complicado. Damir joga um tênis muito inteligente. Tenho um dia de descanso amanhã para recuperar a confiança e, com sorte, estar melhor na próxima rodada", afirmou Alcaraz, que fez sua primeira partida desde a derrota na final de Wimbledon.

Na próxima rodada, ele enfrenta o vencedor da partida entre o holandês Tallon Griekspoor, 32º do ranking, e o sérvio Hamad Medjedovic, 72º.

A surpresa na chave masculina neste domingo foi a eliminação do australiano Alex de Minaur, oitavo do mundo, diante do tenista da casa Reilly Opelka por 2 a 0, parciais de 7/6 (8/6) e 6/4. Foi a primeira vez em seis confrontos que o 73º do ranking saiu de quadra vitorioso.

FAVORISTAS VENCEM SEM DIFICULDADES

Três top ten estiveram em ação neste domingo em Cincinnati e não venceram sem ceder sets às adversárias. A vice-líder, Coco Gauff, dos EUA, venceu a chinesa Wang Xinyu por 6/3 e 6/2.

Jessica Pegula, também dos EUA e quarta do mundo, passou pela australiana Kimberly Birrell com 6/4 e 6/3. Já a italiana Jasmine Paolini, nona do ranking, precisou de dois tie breaks para eliminar a grega Maria Sakkari. Paolini marcou 7/6 (7/2) e 7/6 (7/5).