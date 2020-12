EaseUS Data Recovery Wizard recupera arquivos perdidos em poucos cliques

Marcella Blass

14/12/2020 | 11:48



No mercado desde 2004, a EaseUS tem uma série de soluções voltadas à otimização da vida digital de seus usuários. Um dos destaques desse portfólio vai para o EaseUs Data Recovery Wizard, um programa para recuperar arquivos que dá às pessoas acesso a dados excluídos do computador.

A ferramenta se compromete a recuperar mais de mil tipos de arquivos (entre documentos, fotos e vídeos) e em diversos cenários de perda, indo desde exclusão acidental até falhas no disco rígido e ataque de vírus. Além disso, a funcionalidade não se limita ao computador, pois funciona também em SSD, cartão de memória, pen drive e outros dispositivos externos.

Simples e rápido

Para começar a recuperar arquivos, com o programa aberto, basta selecionar a pasta da qual o dado foi excluído. Por padrão, o programa de recuperação de arquivos sugere locais e unidades disponíveis do computador, mas o usuário tem a liberdade de selecionar qualquer pasta da máquina. Após o clique, o processo começa automaticamente.

Vale destacar que a verificação pode demorar bastante dependendo da atividade na pasta ao longo do tempo – o que faz todo o sentido. Mas, para os mais ansiosos, é possível acompanhar todo o andamento do processo, quantos GB já foram encontrados e quanto tempo falta para acabar.

Quando a verificação termina, o EaseUS Data Recovery Wizard divide o conteúdo encontrado em duas pastas: arquivos excluídos e arquivos perdidos. A partir daí, o usuário pode navegar pelas subpastas dentro dessas categorias e encontrar o conteúdo que perdeu. Para finalizar a recuperação, basta marcar a caixinha ao lado do arquivo e clicar no botão Recuperar.

Apesar do processo de recuperação demorar para algumas pastas, o acesso em sí aos arquivos perdidos é feito em poucos cliques. Outro ponto positivo nesse sentido é que o EaseUS Data Recovery Wizard não exige nenhum tipo de conhecimento avançado, o que o torna acessível para qualquer perfil de usuário.

Além disso, a interface do programa é muito fácil. Limpa e intuitiva, ela te guia pelo caminho que deve seguir no processo de recuperação de dados sem criar confusão. E, depois, mostra todo o conteúdo encontrado de maneira organizada.

A licença completa do EaseUS Data Recovery Wizard para computador está disponível em duas modalidades. O plano anual tem o valor de US$69,95, com atualização gratuita por um ano e cancelamento a qualquer momento. Já a Licença Vitalícia custa US$149,95. Até o dia 31 de dezembro, esse e outros produtos da empresa estarão com descontos especiais de até 60%.