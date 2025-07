Palmeiras confirma lesão de Bruno Fuchs que desfalca a equipe; Felipe Anderson fica perto de volta

Um dia após sair em desvantagem nas oitavas de final da Copa do Brasil, com revés de 1 a 0 para o Corinthians, o Palmeiras voltou às atividades na Academia de Futebol nesta quinta-feira (31), com uma novidade e uma preocupação: o meia Felipe Anderson treinou normalmente sem dores enquanto o zagueiro Bruno Fuchs teve um edema na coxa esquerda confirmado.

Mesmo com visita ao Vitória no domingo pelo Brasileirão, o foco do clube alviverde é o duelo de volta com os corintianos, no Allianz Parque, quarta-feira. E o temor se confirmou. Depois de realizar um bom jogo na Neo Química Arena, mas sair com dores no fim da partida, o zagueiro Bruno Fuchs teve uma lesão confirmada.

O substituto de Murilo passou por exames de imagem nesta quinta-feira, e teve diagnosticado um edema na coxa esquerda. O zagueiro já começou o tratamento com o Núcleo de Saúde do Palmeiras (NSP), mas o problema costuma tirar os jogadores de campo de pelo menos duas semanas - pode chegar até a seis - o que o deixaria como dúvida até na ida das oitavas da Libertadores, diante do Universitário, no Peru (14 de agosto).

Com a ausência de Murilo e agora a baixa de Bruno Fuchs, o Palmeiras deve utilizar Gustavo Gómez e Micael no jogo da volta contra o Corinthians e pode apostar em garotos da base contra o Vitória para evitar mais desfalques na decisão da Copa do Brasil.

Em contrapartida, Abel Ferreira pode ter o retorno de Felipe Anderson em breve. Quem sabe, até diante do Corinthians. O meia-atacante está reabilitado de uma inflamação no quadril e participou das movimentações com o grupo no gramado da Academia de Futebol nesta quinta. Depois, ainda fez complementos na parte interna.

Os titulares em Itaquera realizaram trabalhos regenerativos. Abel Ferreira começa a definir o time que vai a Salvador nesta sexta-feira (1) e não está descartado que descanse algumas peças além dos zagueiros. Para avançar direto às quartas da Copa do Brasil, precisará de triunfo por dois gols de diferença. Com somente um, a decisão vai aos pênaltis. O Corinthians jogará pelo empate.

