Cine Araújo de Mauá exibe estreias com romance, terror e ação nesta semana

O Cine Araújo, localizado no Plaza Shopping Mauá, apresenta nesta semana uma programação que mistura romance, suspense e terror, com títulos inéditos nas telonas. As estreias incluem o longa romântico Amores Materialistas, protagonizado por Dakota Johnson, Pedro Pascal e Chris Evans, e o suspense sobrenatural O Ritual, baseado em eventos reais ligados a exorcismos.



Romance em meio a dúvidas do coração

Em Amores Materialistas, Dakota Johnson interpreta Lucy, uma especialista em casamentos que vê sua vida virar de cabeça para baixo ao ser convidada para uma cerimônia organizada por ela mesma. O reencontro com seu ex-namorado (Chris Evans), somado ao interesse repentino por Harry (Pedro Pascal), irmão do noivo e empresário carismático, leva a personagem a um dilema emocional. Dividida entre razão e sentimento, Lucy precisa decidir se seguirá os próprios conselhos ou escutará o coração.



Terror com temática religiosa

Já em O Ritual, dois padres com passados conturbados são forçados a trabalhar juntos diante de um caso extremo de possessão demoníaca. Enquanto um lida com a crise da fé e o outro com traumas antigos, ambos enfrentam forças sobrenaturais que colocam suas convicções à prova. Com atmosfera sombria e cenas de tensão crescente, o filme mergulha em rituais, crenças e no limite entre o sagrado e o desconhecido.



Ingressos e informações

Os ingressos estão disponíveis no site e aplicativo da Ingresso.com, além das bilheterias e terminais de autoatendimento do Cine Araújo. A programação está sujeita a alterações, e a classificação indicativa de cada filme pode ser consultada nos canais oficiais do cinema.



Para mais informações sobre promoções e horários das sessões, o público pode acessar o site do Cine Araújo e selecionar a unidade de Mauá.