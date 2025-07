Vivendi supera em receita, mas vê queda de mais de 80% no lucro do 1º semestre

O grupo de mídia francês Vivendi teve receita de 30 milhões de euros no primeiro semestre de 2025, queda superior a 80% em comparação com o mesmo período em 2024, de acordo com balanço divulgado nesta quinta-feira, 31. Já a receita teve expansão anual de 8% no período, a 145 milhões de euros, superando estimativa da FactSet, de 139,3 milhões de euros.

O conglomerado destacou o desempenho da Gameloft, cuja receita cresceu 8% na comparação anual do primeiro semestre deste ano.

Em nota, a empresa também comunicou que Bernard Osta substituirá o falecido Philippe Labro no Conselho de Supervisão da Vivendi até o final do mandato original de Labro, quando forem deliberadas as contas financeiras da empresa em 2026.