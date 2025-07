'Irmão do Jorel' vence 'Melhor Série Brasileira de Animação' no Prêmio Grande Otelo

A quinta temporada de Irmão do Jorel venceu como ‘Melhor Série Brasileira de Animação, De Produção Independente, Para TV Aberta, TV Paga ou Streaming’ na 24ª edição do Prêmio Grande Otelo do Cinema Brasileiro. A cerimônia aconteceu na quarta-feira (30), no Rio de Janeiro.

A premiação realizada pela Academia Brasileira de Cinema celebra o melhor da produção independente e a excelência do mercado audiovisual nacional. A série animada é uma coprodução do Cartoon Network e Copa Studio, e uma criação de Juliano Enrico. Este não é o primeiro reconhecimento que a quinta temporada recebe: neste ano, a animação ganhou como ‘Melhor Série’ na 8ª edição do Prêmios Quirino de Animação Ibero-Americana, também venceu o Prêmio ABRA de Roteiro como ‘Melhor Roteiro de Série de Animação’ e ainda foi reconhecido como ‘Best Youth TV Show’ na Pulcinella Awards do festival internacional de animação, Cartoons On The Bay.

No ano passado, Irmão do Jorel comemorou 10 anos desde seu lançamento consolidando-se como a produção brasileira mais duradoura do canal. Todas as temporadas da série estão disponíveis na plataforma de streaming HBO Max.

