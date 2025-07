Ninguém sai igual da selva, 'A Voragem' já está disponível na HBO Max

A Voragem, série inspirada em uma das obras literárias mais emblemáticas da Colômbia, já está disponível em toda a América Latina pela HBO Max. Ao longo de oito episódios, a produção acompanha a trajetória de Arturo Cova, um poeta idealista, e Alicia, uma jovem de espírito livre que foge de um casamento arranjado. Juntos, eles embarcam em uma jornada pelas planícies e pela selva colombiana em busca de uma terra prometida — um sonho que, aos poucos, se transforma em pesadelo.

Inspirada na obra homônima de José Eustasio Rivera, A Voragem terá novos lançamentos nas próximas semanas. Os três primeiros episódios já estão disponíveis; outros três chegam na próxima semana; e os dois últimos serão lançados em 7 de agosto. Com direção e roteiro de Luis Alberto Restrepo e um elenco formado por Juan Pablo Urrego (Arturo Cova), Viviana Serna (Alicia) e Nelson Camayo (Clemente Silva), a série apresenta uma história marcada por amor, natureza e conflitos humanos.

A estreia foi celebrada com um tapete vermelho e um coquetel em Bogotá, reunindo elenco, equipe criativa, parceiros da indústria audiovisual, imprensa e convidados. O evento marcou a chegada de uma produção que busca conectar novos públicos a um clássico da literatura colombiana, agora adaptado para as telas.

A Voragem conta com produção executiva de Jorge López Abella, Rous Mary Muñoz e José Lombana. A série já está disponível na HBO Max e, será exibida no canal TNT, às 00h, com um episódio por semana. Confira o trailer neste link.

