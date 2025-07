HBO revela pôster oficial de 'Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente'

A HBO acaba de revelar pôster inédito da sua nova produção, Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente que estreia no dia 31 de agosto no canal por assinatura e na plataforma HBO Max. A minissérie que, em cinco episódios, retrata um período de tensão no Brasil, a epidemia da AIDS durante a década de 1980.

A produção inspirada em eventos reais, narra a história de um grupo de comissários de bordo que, diante do agravamento da epidemia e da ausência de tratamento disponível, decide arriscar tudo para trazer clandestinamente o medicamento AZT do exterior. Em um cenário de omissão governamental, esse ato se torna um símbolo de coragem e solidariedade nos primeiros anos da crise da AIDS no Brasil.

Produzida pela Morena Filmes, com direção geral de Marcelo Gomes e direção de Carol Minêm, a produção é estrelada por Johnny Massaro, Ícaro Silva e Bruna Linzmeyer. A obra propõe uma reflexão sobre a força da resistência coletiva em meio à dor, celebrando a luta de uma geração contra o preconceito e o abandono.

Seu impacto foi reconhecido internacionalmente, com exibição de destaque no Festival de Berlim e Menção Honrosa da Queer Media Society. Além de outras premiações como, o Festival Internacional de Valência Cinema Jove, em que produção brasileira conquistou o Prêmio Luna de Valência de Melhor Série de TV, além de receber menções honrosas nas categorias Melhor Roteiro e Melhor Som e Trilha Sonora Original. A série levou ainda para casa o Prêmio de Melhor Série pelo júri jovem da cerimônia.

