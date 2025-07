Vira-lata caramelo ganha estrelato em filme da Netflix com Rafa Vitti

No Dia Nacional do Vira-Lata, 31 de julho, a Netflix revelou as primeiras imagens e o pôster oficial de Caramelo, seu próximo longa brasileiro que promete emocionar o público. A estrela? O cão vira-lata mais famoso e amado do país, interpretado por Amendoim, que divide os holofotes com Rafael Vitti em uma história sobre afeto, superação e recomeços.



Na trama, Vitti dá vida a Pedro, um chef de cozinha ambicioso que vê seus planos desmoronarem com um diagnóstico inesperado. Tudo muda quando ele cruza o caminho de um cachorro vira-lata caramelo, que passa a acompanhá-lo em uma jornada de reconexão com a vida e com aquilo que realmente importa.



Com direção de Diego Freitas (Depois do Universo), o filme aposta em uma narrativa leve e inspiradora, combinando momentos de riso, choro e muita ternura — uma fórmula que promete agradar a todos que têm um "caramelinho" no coração. O elenco também traz nomes como Arianne Botelho, Ademara, Kelzy Ecard, Carolina Ferraz e uma participação especial da chef Paola Carosella.



Produzido pela Migdal Filmes em sua primeira colaboração com a Netflix, Caramelo conta com um roteiro original e consultoria de treinadores especializados no bem-estar animal. Além disso, a produção teve acompanhamento técnico para garantir que Amendoim brilhasse com segurança e carisma nas telonas.



A previsão de estreia é para 2025, mas o filme já chama atenção por dar protagonismo ao cão-símbolo do Brasil e por trazer à tona a importância da adoção e da valorização dos animais de rua. Um tributo digno ao vira-lata caramelo — agora, oficialmente, astro de cinema.